США внесуть до «чорного списку» Huawei і її підрозділи



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У Міністерстві торгівлі вважають, що вільна діяльність Huawei на території США загрожує національній безпеці

Міністерство торгівлі США внесе продукцію китайського IT-гіганта Huawei і 70 пов'язаних з ним компаній в свій «чорний список».

Про це повідомляє Reuters.

«Сьогодні Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США оголосило про те, що воно додасть Huawei Technologies Co. Ltd. і пов'язані з нею юридичні особи в чорний список бюро», - йдеться в документі прес-служби міністерства.

Відзначається, що американським виробникам, які продають Huawei будь-яке обладнання, буде потрібно надалі отримати спеціальну ліцензію уряду США.

Крім цього, Huawei буде складніше продавати свою продукцію в США.

За словами міністра торгівлі США Уїлбура Росса, подібна ініціатива дозволить запобігти використанню американських технологій іноземними компаніями на шкоду національній безпеці Сполучених Штатів.

У відомстві вважають, що вільна діяльність Huawei на території США загрожує національній безпеці Сполучених Штатів.

Нагадаємо, британський уряд почав розробку пакету заходів, який повинен буде протистояти діям ворожих держав. Серед заходів, що готуються, присутні плани по видворенню з країни співробітників китайської корпорації Huawei, що займаються створенням британської мобільного зв'язку п'ятого покоління, якщо зможуть їх викрити в роботі на китайську розвідку.

Як відомо, в січні влада США висунула офіційні звинувачення проти Huawei. У Мін'юсті США вважають, що компанія займалася на території США промисловим шпигунством і вчинила шахрайство, намагаючись обійти санкції проти Ірану.

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що Вашингтон не буде співпрацювати з країнами, які використовують системи китайської Huawei Technologies.

Huawei подала до суду на уряд США через «незаконні обмеження».

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