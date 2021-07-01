Хворим на коронавірус не радять контактувати з котами

Коти, які сплять зі своїми господарям, особливо схильні до ризику зараження Covid-19

У більшості котів і собак коронавірус не має симптомів або ж має легкі форми: втрата апетиту і утруднене дихання

Люди з Covid-19 часто передають вірус своїм котам і собакам. Такого висновку дійшли вчені з Утрехтського університету (Нідерланди), протестувавши 310 домашніх тварин із 196 домогосподарств. Про це інформує BBC.

ПЛР 4,2% котів і собак виявився позитивним, а у 17,4% виявили антитіла до коронавірусу.

«Якщо у вас коронавірус, вам слід уникати контактів із котом і собакою, як і з іншими людьми. Основна проблема полягає не в здоров'ї тварин, а в потенційному ризику того, що вони стануть резервуаром для вірусу і повторно занесуть його в людську популяцію», – розповів автор дослідження Ельс Броенс.

Вчені наголошують, що поки вірус масово поширюється між людьми, їм важко знайти докази передачі Covid-19 від домашніх тварин до власників. При цьому повністю виключати такий ризик не слід.

«Сьогодні пандемія все ще викликана передачею інфекції від людини до людини. Здається малоймовірним, що домашні тварини відіграють у ній якусь роль», – сказав Броенс.

У більшості котів і собак коронавірус не має симптомів або ж має легкі форми: втрата апетиту і утруднене дихання.

Останні дослідження показали, що коти, які сплять зі своїми господарям, особливо схильні до ризику зараження Covid-19. Вони перевірили на антитіла 102 вихованців, власники яких перехворіли, і виявили, що близько 67% котів і 43% собак також перенесли інфекцію.

Додамо, що Київ щодня нарощує темпи вакцинації. Так, за минулу добу в Києві було зроблено 15984 щеплення.

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