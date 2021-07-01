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    Хворим на коронавірус не радять контактувати з котами

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    Коти, які сплять зі своїми господарям, особливо схильні до ризику зараження Covid-19 - Хворим на коронавірус не радять контактувати з котами
    Коти, які сплять зі своїми господарям, особливо схильні до ризику зараження Covid-19
    Фото з відкритих джерел

    У більшості котів і собак коронавірус не має симптомів або ж має легкі форми: втрата апетиту і утруднене дихання

    Люди з Covid-19 часто передають вірус своїм котам і собакам. Такого висновку дійшли вчені з Утрехтського університету (Нідерланди), протестувавши 310 домашніх тварин із 196 домогосподарств. Про це інформує BBC.

    ПЛР 4,2% котів і собак виявився позитивним, а у 17,4% виявили антитіла до коронавірусу.

    «Якщо у вас коронавірус, вам слід уникати контактів із котом і собакою, як і з іншими людьми. Основна проблема полягає не в здоров'ї тварин, а в потенційному ризику того, що вони стануть резервуаром для вірусу і повторно занесуть його в людську популяцію», – розповів автор дослідження Ельс Броенс.

    Вчені наголошують, що поки вірус масово поширюється між людьми, їм важко знайти докази передачі Covid-19 від домашніх тварин до власників. При цьому повністю виключати такий ризик не слід.

    «Сьогодні пандемія все ще викликана передачею інфекції від людини до людини. Здається малоймовірним, що домашні тварини відіграють у ній якусь роль», – сказав Броенс.

    У більшості котів і собак коронавірус не має симптомів або ж має легкі форми: втрата апетиту і утруднене дихання.

    Останні дослідження показали, що коти, які сплять зі своїми господарям, особливо схильні до ризику зараження Covid-19. Вони перевірили на антитіла 102 вихованців, власники яких перехворіли, і виявили, що близько 67% котів і 43% собак також перенесли інфекцію.

    Додамо, що Київ щодня нарощує темпи вакцинації. Так, за минулу добу в Києві було зроблено 15984 щеплення.

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    Теги: тварини вакцинація коронавірус
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    Хворим на коронавірус не радять контактувати з котами