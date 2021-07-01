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    Київ встановив новий вакцинальний рекорд

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    Цього тижня Центр масової вакцинації в Києві працює п'ять днів - Київ встановив новий вакцинальний рекорд
    Цього тижня Центр масової вакцинації в Києві працює п'ять днів
    Фото: glavcom.ua

    За добу у столиці зроблено майже 16 тис. щеплень

    Київ щодня нарощує темпи вакцинації. Так, за минулу добу в Києві було зроблено 15984 щеплення. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Ганна Старостенко під час інспекції Київської міської дитячої клінічної лікарні №7 у Печерському районі міста.

    «Київ стабільно утримує лідерські позиції у загальноукраїнській вакцинальній кампанії. Зокрема, з її початку в місті було зроблено 344219 щеплень. Першу дозу отримали майже 263 тисячі киян, а повністю імунізованих осіб – уже більше 80 тисяч», – розповіла Старостенко.

    Чиновниця також розповіла, що місто нарощує й вакцинальні потужності: крім Центру вакцинації, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, працює також 97 пунктів щеплення при ЦПМСД та 53 мобільні бригади.

    Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

    Впродовж 24-27 червня на території Міжнародного виставкового центру від Covid-19 було вакциновано 7588 містян. Щеплення там проводять вакциною CoronaVac.

    Цього тижня Центр вакцинації проти Covid-19 працюватиме 5 днів – від 30 червня до 4 липня.

    До слова, для дотримання громадського порядку в Центрі вакцинації проти Covid-19 залучено працівників «Муніципальної охорони».

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    Теги: Київ щеплення кияни вакцинація коронавірус
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    Київ встановив новий вакцинальний рекорд