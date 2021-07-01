Лікар-імунолог розповів, коли почнеться ще одна хвиля коронавірусу

Волянський запевняє, що в жовтні почнеться ще одна хвиля

Лікар Андрій Волянський розповів про перебіг захворюваності на коронавірус в Україні. Про це він розповів у Facebook.

За словами медика, станом на 1.01.2021 в Україні було зафіксовано 18,5 тисяч смертей, пов'язаних з Covid-19 (реальна цифра невідома, але однозначно вище).

«За перше півріччя додалося 34 тисячі смертей, в тому числі протягом пікового квітня – 11 тисяч. Після травневих свят захворюваність почала різко падати і протягом червня знизилася до 1000 нових випадків / 50 смертей», – розповів Волянський.

На думку фахівця, протягом липня-вересня буде повторення торішнього затишшя. У жовтні почнеться ще одна хвиля. «Але є деякі важливі особливості – зараз в Україні частково створений колективний імунітет, тому що перехворіло 30-50% населення. Більш точно назвати цифру не можна, тому що серологічні дослідження (на наявність та/або кількість антитіл) великих вибірок в Україні не проводиться. Але ця цифра важлива для прогнозування масштабу наступної хвилі», – підкреслив Волянський.

На думку лікаря, якщо перехворіло 50% + 15-20% (які будуть вакциновані до жовтня), то підйом буде мінімальним, якщо 30% – більш серйозним.

«У будь-якому випадку, найважчі етапи пандемії вже пройдені. На жаль, ціною життя 100 тисяч українців (55-60 тисяч безпосередньо covid, 40-50 тисяч – інші причини). Тому протягом 3-х місяців можна багато зробити. Запустити повноцінне епідрозслідування через відновлення санепідслужби і прищепити групи ризику (10 млн. Чоловік 60+ і 2-3 млн. Людей, які страждають хронічними захворюваннями) – два завдання, які абсолютно реально виконати», – резюмував він.

Додамо, що Київ щодня нарощує темпи вакцинації. Так, за минулу добу в Києві було зроблено 15984 щеплення. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Ганна Старостенко під час інспекції Київської міської дитячої клінічної лікарні №7 у Печерському районі міста.

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