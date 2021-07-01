У лікарнях Києва відкриваються мінівакцинальні центри: адреси, графік роботи

Отримати щеплення в мінівакцинальних центрах зможуть усі, хто запишеться через сервіс helsi.me

У медичних закладах підготовлено 21 вакцинальний пункт

У Києві, починаючи з цього тижня, від Covid-19 можна буде щепитися у пунктах вакцинації, що працюватимуть в режимі мінівакцинальних центрів кожні вихідні. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

Чиновниця розповіла, що всього підготовлено 21 такий пункт. Пункти розташовані на базі Центрів первинної медико-санітарної допомоги районів Києва.

«Вакцинуватися в них зможе будь-хто. Для цього необхідно мати бажання та записатися на щеплення через сервіс helsi.me. Фактично, ми пропонуємо додаткову можливість – окрім МВЦ (Міжнародного виставкового центру. – Ред.), щепитися від Covid-19 ще зручніше з огляду на територіальну доступність», – пояснила Гінзбург.

Також вона зазначила, що в цих пунктах можна буде пройти і ревакцинацію (у тому числі тим, хто вакцинувався в МВЦ), після чого отримати Свідоцтво про вакцинацію від гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Адреси та графік роботи міні-вакцинальних центрів

Назва ЦПМСД Адреса міні-вакцинального центру Години роботи міні-вакцинального центру КНП «ЦПМСД № 1» Голосіївського району м. Києва вул. Якубовського, 6, кабінет 116 09:00 – 15:00 КНП «ЦПМСД № 2» Голосіївського району м. Києва просп. Голосіївський, 59-А, кабінет 103 09:00 – 15:00 КНП «ЦПМСД № 2» Дарницького району м. Києва вул. Вербицького Архітектора, 5, кабінет 257 09:00 – 15:00 КНП «ЦПМСД № 3» Дарницького району м. Києва Харківське шосе, 121, кабінети 111, 113 09:00 – 15:00 КНП «ЦПМСД № 1» Деснянського району м. Києва просп. Маяковського, 32-Б, кабінет 222 09:00 – 15:00 КНП «ЦПМСД № 4» Деснянського району м. Києва бульвар Вигурівський, 4, кабінет 408 09:00 – 15:00 КНП «ЦПМСД «Русанівка» Дніпровського району м. Києва» вул. Ентузіастів, 13-А, кабінет 120 09:00 – 15:00 КНП «ЦПМСД № 4» Дніпровського району м. Києва вул. Сергієнка, 23, кабінет 14 09:00 – 15:00 КНП «ЦПМСД № 1» Оболонського району м. Києва вул. Тимошенка, 14, кабінет 31 09:00 – 15:00 КНП «ЦПМСД № 1» Подільського району м. Києва вул. Волоська, 47, кабінети 111, 113 09:00 – 15:00 КНП «ЦПМСД № 2» Подільського району м. Києва проспект Свободи, 22, кабінет 244 09:00 – 15:00 КНП «ЦПМСД Печерського району м. Києва» вул. Мазепи, 2, кабінет 40 09:00 – 15:00 КНП «ЦПМСД № 1» Святошинського району м. Києва вул. Академіка Єфремова, 11, кабінет 110 09:00 – 15:00 КНП «ЦПМСД № 2» Святошинського району м. Києва вул. Симиренка, 10, кабінет 414 09:00 – 15:00 КНП «ЦПМСД № 3» Святошинського району м. Києва вул. Петра Курінного, 2, кабінет 121 10:00 – 16:00 КНП «ЦПМСД № 1 Солом’янського району м. Києва просп. Любомира Гузара, 3, кабінет, 105 09:00 – 14:00 КНП «ЦПМСД № 2» Солом’янського району м. Києва вул. Солом’янська, 17, кабінет 123 09:00 – 15:00 КНП «ЦПМСД № 1» Шевченківського району м. Києва вул. Б. Хмельницького, 37, кабінет 204 09:00 – 15:00 КНП «ЦПМСД № 2» Шевченківського району м. Києва вул. Миколи Пимоненка, 10, кабінет 1, корпус А 09:00 – 15:00 КНП «ЦПМСД № 3» Шевченківського району м. Києва вул. Ризька, 1, кабінет 129 09:00 – 15:00 КНП «Київська міська студентська поліклініка» вул. Політехнічна, 25/29, 1-й поверх, кабінет 103 09:00 – 15:00

«Я вкотре дякую медикам, які не просто з розумінням, а досить мужньо ставляться до своїх обов’язків і погоджуються виходити на роботу, жертвуючи часом, який можуть провести з родиною. Але така наразі ситуація, що доводиться важко та інтенсивно працювати сьогодні, щоб убезпечити наше місто і киян від чергового жорсткого спалаху пандемії завтра. А ще я хочу подякувати киянам, які вакцинуються, мінімізуючи ризики захворіти для себе та близьких», – зазначила директорка Департаменту.

Гінзбург, зокрема, зауважила, що вакцинація жодним чином не скасовує дотримання всіх правил та норм епідеміологічної безпеки, до яких усім довелося пристосуватися за останні півтора року.

«Захисні маски, часте миття рук, дистанція, уникнення великого скупчення людей, миттєва самоізоляція та звернення до лікаря у разі появи симптомів – поки що залишаються для нас надійними рятівниками від нових спалахів коронавірусу», – наголосила Гінзбург.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

За минулу добу, 30 червня, в Києві було зроблено 15984 щеплення, що є наразі рекордною кількістю.

Цього тижня Центр вакцинації проти Covid-19 працюватиме 5 днів – від 30 червня до 4 липня.

До слова, для дотримання громадського порядку в Центрі вакцинації проти Covid-19 залучено працівників «Муніципальної охорони».

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