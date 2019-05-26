Ігровий розлад офіційно визнано хворобою



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Нова редакція класифікації хвороб набуде чинності 1 січня 2022 року

Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно визнала хворобою ігровий розлад, занісши його до міжнародної класифікації хвороб. Нову редакцію класифікації (МКБ-11) затвердили 25 травня під час 72-ї Всесвітньої асамблеї ВООЗ у Женеві, повідомляє сайт організації.

Ігровий розлад визначають як модель ігрової поведінки при захопленні комп'ютерними або відеоіграми, відрізняється порушенням контролю за грою, наданням їй усе більшого пріоритету порівнюючи з іншими видами діяльності, інтересами та повсякденними заняттями, а також продовженням або інтенсифікацією ігрової діяльності, незважаючи на появу небажаних наслідків.

«Занесення ігрового розладу до складу МКБ-11 відбувається після того, як у багатьох країнах світу було розроблено програми лікування для людей із вадами здоров'я, ідентичними тим, які характерні для ігрового розладу, і сприятиме, щоб працівники охорони здоров'я приділяли більше уваги ризику розвитку цього розладу, а отже, і відповідних заходів його профілактики та лікування», – ідеться на сайті ВООЗ.

МКБ-11 набуде чинності 1 січня 2022 року.

Занести ігровий розлад до офіційного списку хвороб експерти ВООЗ запропонували у 2018 році, раніше його вважали «нав'язливою поведінкою».

Представники індустрії онлайн-ігор із Європи, США, Канади, Австралії, Нової Зеландії, Південної Кореї, Південної Африки і Бразилії заявили, що ВООЗ слід переглянути своє рішення найближчим часом.

«ВООЗ є поважною організацією, і її керівництво має спиратися на регулярні, інклюзивні і прозорі висновки, підкріплені висновками незалежних експертів. Немає достатньо переконливих доказів, щоб виправдати занесення ігрового розладу до одного з найважливіших нормативних документів ВООЗ», – ідеться у спільній заяві великих учасників бізнесу, опублікованій на порталі Entertainment Software Association.

Джерело: Гордон