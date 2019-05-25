Супрун розповіла про користь і доступність вітаміну В1



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Вітамін В1 необхідний для адекватної роботи центральної і периферичної нервової систем, зазначила Супрун

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про особливості вживання вітамінів групи В, уколи яких можуть врятувати життя людині.

Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Супрун зазначила, що до складу вітамінів групи входить не одна речовина і про важливість вітаміну В1 чомусь мало згадують.

«Вітаміни групи В: тіамін (В1), рибофлавін (В2), ніацин (В3), піридоксин (В6), фолієва кислота (В9), ціанокобаламін (В12). Вони виступають коферментами ряду метаболічних процесів, тобто без них певна життєво необхідна реакція не відбувається», — розповіла вона і додала, що всі вони між собою взаємодіють.

Супрун перерахувала всі позитивні якості вітаміну В1 для людського організму:

Вітамін В1, або тіамін — чомусь не «розкручений» у нашій країні вітамін, хоча це важливий кофактор ферментів обміну глюкози і жирів. Він запобігає шкідливому впливу глюкози та інсуліну на стан судин.

Вітамін В1 необхідний для адекватної роботи центральної і периферичної нервової систем — нейрони використовують саме глюкозу як джерело енергії, і нестача вітаміну В1 може привести до їх загибелі. Як наслідок, порушується короткочасна пам'ять і координація рухів. Вітамін В1 — це кофактор синтезу нейромедіатора ацетилхоліну.

Суворий недолік вітаміну В1 проявляється як хвороба бері-бері (слабкість, тремтіння, втрата апетиту, ризик раптової смерті і паралічу) або енцефалопатія Верніке-Косаково, але така клінічна картина — рідкість. Випадки сильної нестачі вітаміну В1 описані серед біженців в Східній Азії, які вимушено їли виключно рис.

Значно частіше зустрічається субклінічна картина нестачі вітаміну В1. Її досить важко розпізнати. Це може бути збільшення серця і тахікардія, або фіброміалгія (хронічна біль і підвищена чутливість шкіри, порушення сну і безсилля), або хронічна втома і «туман в голові», поступова втрата м'язової ваги або відсутність апетиту.

Вітамін В1 міститься в багатьох продуктах. Найбільше його є у висівках (запарених), в зеленому горошку, яйцях, свинині, печінці, квасолі, горіхах, гречці, коричневому рисі, патоці і дріжджах. Зокрема, він міститься в пиві.

Надлишок вітаміну В1, як правило, виводиться нирками, але якась частина може зберігатися в м'язах. Наших запасів тіаміну може вистачити максимум на чотири тижні.

Також Уляна Супрун розповіла, кому необхідно додатково вживати вітамін В1:

Люди, які багато тренуються, мають велику потребу у тіаміні.

Найбільша потреба в цьому вітаміні — у жінок, що годують груддю — 1,2−16 мг. У молодої матері може і не бути симптомів нестачі вітаміну В1, а у новонародженого будуть прояви бері-бері: нудота, поганий психомоторний розвиток, ацидоз крові.

Іншим людям достатньо 1 мг на добу.

Алкоголь, алкоголізм, алкогольний делірій (delirium tremens, відомий як біла гарячка) чи просто хронічне споживання алкоголю призводять до нестачі вітаміну В1.

Білий хліб, шліфований рис, солодощі погіршують засвоєння вітаміну В1. Крім цього, багатий простими вуглеводами і жирами раціон погіршує синтез тіаміну кишковою мікрофлорою. Якщо їсте солодощі — не сподівайтеся, що мікробіота компенсує бідний раціон.

Тіаміназа ряду продуктів руйнують тіамін. Вона є в молюсках і сирій або ферментованій рибі.

Танини чаю і хлорогенові кислоти і поліфеноли кави роблять тіамін малорозчинним.

Тіамін роблять недоступним складові чорниці, червоної смородини (червоної), буряка і брюссельської капусти. Це не означає, що їх не треба їсти. Їх слід їсти окремо від висівкового хліба, авокадо або зеленого горошку, наприклад, де є вітамін В1.

Тіамін руйнується при тривалій термічній обробці.

Вітаміну В1 не вистачає людям, що перенесли голодування, операції на шлунку чи кишечника, особам з анорексією, булімією або просто «заїдання стресу», хворим на виразку, хронічною діареєю, гипертиреоидитом, панкреатитом, хворобами нирок, набутий імунодефіцит, рак або сильне ожиріння (індекс маси тіла понад 35).

Крім того, Уляна Супрун розповіла, як поповнити запаси вітаміну В1 в організмі і дала поради про те, які продукти варто включити в раціон: