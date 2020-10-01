IKEA відмовиться від продажу одноразових батарейок, щоб зберегти довкілля



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Лужні батарейки впливають на екологію гірше ніж ті, що здатні перезаряджатися, - ІКЕА

IKEA планує до жовтня 2021 року повністю прибрати зі свого асортименту одноразові батарейки

Найбільший виробник та продавець меблів й товарів для дому зі Швеції компанія IKEA планує до жовтня 2021 року повністю прибрати зі свого асортименту одноразові батарейки. Про це повідомляє Cnet з посиланням на лист, який розіслала компанія.

В IKEA кажуть, що проаналізували результати нещодавніх досліджень, які показують, що лужні батарейки впливають на екологію гірше ніж ті, що здатні перезаряджатися. Останні краще використовувати в побутових приладах.

Менеджер зі сталого розвитку IKEA Керолайн Рід зазначає, що поступовий перехід на акумуляторні батареї дозволить клієнтам скоротити відходи та збільшити термін служби своїх покупок.

«Ми встали на цей шлях, щоб надихнути людей і дати їм можливість жити більш здоровим і стабільним життям на нашій планеті», — каже Рід.

Сама IKEA визнає, що за період з вересня 2018 року по серпень 2019-го вона продала загалом близько 300 мільйонів лужних батарейок. За підрахунками компанії, якби всі її клієнти перейшли на акумуляторні батареї і перезаряджали їх хоча б 50 разів, об’єм відходів можна було зменшити на 5 тонн за рік.

Однак в IKEA додають, що літій-іонні батареї все ж залишаться в асортименті на ті випадки, коли вони потрібні для роботи окремого продукту.

Нагадаємо, IKEA 14 травня офіційно запустила можливість замовлення товарів з інтернет-магазину в Україні, а також відкрила пункти видачі в київських ТЦ Auchan Rive Gauche і ТЦ Metro Cash & Carry.

Компанія IKEA планувала відкрити ще один пункт видачі товарів в Києві. Запуск мав бути в кінці вересня 2020 року. Площа пункту видачі займе 635 кв. м, повідомили в компанії, що управляє ТРЦ Lavina Mall.