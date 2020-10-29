Британські екологи розкритикували IKEA за розслідування щодо використання деревини з України



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Earthsight також звернула увагу, що виробник меблів не оприлюднив всі результати свого розслідування

Активісти назвали розслідування IKEA «підробкою»

Британська організація із захисту довкілля Earthsight прокоментувала висновки компанії IKEA, яка не знайшла порушень у процесі заготівлі деревини з України, яку використовує у виробництві. Про це йдеться в заяві Earthsight, яку отримало Радіо Свобода.

Йдеться про перевірку, до якої виробник меблів IKEA вдався після звіту Earthsight про ймовірні порушення в заготівлі деревини в Карпатах. Активісти назвали розслідування IKEA «підробкою», вказавши на те, що третя сторона, на яку посилалася шведська компанія – базована в Києві фірма «Легалліс» – співпрацює з Лісовою наглядовою радою (FSC), яку Earthsight критикує в своєму звіті.

«Легалліс» – це установа, яка також надає сертифікати FSC компаніям із заготівлі деревини та лісовим господарства в Україні, що означає, що на неї опосередновано впливають наші висновки щодо хиб FSC, відтак вона має очевидний конфлікт інтересів. Вибір компанії, яка входить до кола контактів FSC, для проведення цього розслідування – це ймовірна ознака того, що IKEA не хоче ризикувати викрити сама себе в ході дійсно неупередженої перевірки своїх ланцюгів постачання», – припускають у організації.

Earthsight також звернула увагу, що виробник меблів не оприлюднив всі результати свого розслідування, пояснивши це необхідністю «захистити недоторканність причетних осіб, а також методів роботи аудитора для цього розслідування в Україні». Активісти натомість висловлюють думку, що достовірність аудиту «багато в чому залежить від того, на які докази він звертає увагу».

Організація також закидає IKEA інтерпретацію українського законодавства в лісовій галузі, яка шкодить українському довкіллю – «таку, що виправдовує рубку дерев під час цього чутливого для дикої природи Карпат сезону». Йдеться про період з квітня по червень, коли закон забороняє санітарні рубки, але формально не забороняє всі інші.

У Earthsight також нагадали, що IKEA наразі є об’єктом розслідування Федерального департаменту економіки, освіти і досліджень Швейцарії за порушення законодавства, яке вимагає розкривати походження деревини в її продукції.

«Враховуючи, що щонайменше 60% всіх потреб IKEA в деревині покривають країни колишнього СРСР в східній Європі або Росія, ймовірно, не варто дивуватися, що IKEA не хотіла б, аби споживачі знали, що дерево, з якого зроблені їхні меблі в стилі «скандинавського шику», походить з країн, де управління лісової галузі дуже корумповані», – припускають у пресслужбі екоорганізації.

Активісти також зазначають, що IKEA ніде в своїй публічній реакції не згадує про ймовірні хиби FSC – регуляторного органу, який був основним об’єктом критики червневої доповіді «Ліс у пласкій упаковці».

«Наш звіт показав, чому стандарти FSC насправді нижчі, ніж вимагає законодавство Євросоюзу, але IKEA та FSC продовжують наполягати, щоб сертифікація FSC відігравала більшу роль у виконанні вимог Стандартів регуляції деревини Євросоюзу. Як один із найважливіших клієнтів FSC, IKEA може використати величезну м’яку силу, аби сприяти реальним змінам всередині цього враженого скандалами регулятора», – йдеться в заяві.

З посиланням на листа від шведської компанії Earthsight зазначає, що IKEA називає FSC лише одним із інструментів, якими перевіряє походження деревини, і що вона також проводить власні аудити ланцюгів постачання, проте «неясно, чи ці перевірки вже здійснювалися щодо постачальників IKEA, казаних у звіті, і, якщо так, чому вони не виявили деревину, яку українські інспектори та Earthsight вже зафіксували як нелегальну».

«У листі до Earthsight IKEA заявила, що в майбутньому планує докласти «екстра» зусиль для розслідувань на місцях у країнах високого ризику, та що після пандемії коронавірусу розширить розслідування в Україні. Earthsight вітає такі заяви», – заявляють в організації.

Але також звертають увагу на петицію з вимогою до виробника вжити заходів для зниження споживання деревини, яку підписали понад 200 тисяч людей.

Як повідомлялося, на початку жовтня компанія IKEA повідомила, що не знайшла доказів того, що в її продукції використовується деревина, незаконно вирубана в Україні.

Розслідування щодо цього компанія провела після того, як у червні громадська організація Earthsight оприлюднила розслідування, в якому ідеться, що IKEA продає у своїх магазинах стільці, які виготовляють з українського бука, незаконно вирубаного в Карпатах.

У шведській компанії IKEA пообіцяли перевірити мережу поставок сировини.