Ілон Маск розпочав продаж роутерів для космічного інтернету

Абонентська плата для мережі Starlink становитиме $99

Прийом попередніх замовлень на абонентські комплекти свого супутникового інтернету відкрила компанія Starlink SpaceX Ілона Маска. Як повідомляє The Вell, при досягненні стабільного грошового потоку Starlink вийде на IPO.

На сайті Starlink пропонується внести поворотний депозит в $99 і вказати свою адресу. Поки що послуга дійсна для мешканців США, Великобританії та Канади. Для деяких адрес вказано початок роботи до кінця поточного року – втім, компанія залишає за собою право затримати поставки комплекту на півроку. Комплект (супутникова тарілка, штатив, Wi-Fi роутер) коштує $499, місячна абонентська плата $99. Бета-тестування супутникового інтернету вже йде, а нещодавно SpaceX розкрила, що в ньому беруть участь понад 10 тисяч чоловік. Незалежні тести показали, що по Starlink доступні швидкості завантаження до 200 мегабіт в секунду при середній швидкості, відповідної провідного широкосмугового інтернету (50 - 150 Мбіт / с), і перервами на десятки секунд кожні кілька хвилин (через неповноту угруповання).

Поки в сузір'ї Starlink тисяча супутників, повна угруповання першого етапу повинна скласти 12 тисяч супутників. Вона повинна забезпечити доступ до швидкісного інтернету майже на всій поверхні Землі. Маск недавно написав, що Starlink вийде на IPO після досягнення стабільного грошового потоку - і має намір стати першим в історії комерційно успішним проєктом такого роду.

Як повідомлялося раніше, Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) виділила компанії Ілона Маска SpaceX субсидію в розмірі $885,5 мільйонів на забезпечення американців доступом в інтернет шляхом розгортання на навколоземній орбіті мікросупутників Starlink.