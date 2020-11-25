SpaceX вивела на орбіту ще 60 нових супутників Starlink

При цьому запуску перший ступінь Falcon 9 використовували всьоме, чого раніше ніколи не робили

Американська компанія SpaceX у вівторок, 24 листопада, успішно запустила з мису Канаверал ракету-носій Falcon 9 із шістнадцятим за рахунком угрупованням з 60 мінісупутник Starlink. Відповідне відео опубліковано на сторінці компанії в Twitter.

Так, при цьому запуску перший ступінь Falcon 9 використовували всьоме, чого раніше ніколи не робили. Крім того, запуск такої ракети став сотим в історії компанії.

Незабаром після старту був здійснений черговий спуск першого ступеня Falcon 9 на платформу в Атлантичному океані. Виведення 60 супутників Starlink підтвердили в компанії.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/Ddg9EPn5gP — SpaceX (@SpaceX) November 25, 2020

Нагадаємо, супутники Starlink призначені для забезпечення доступу в інтернет. Перша партія з 60 апаратів була виведена на орбіту у травні 2019 року. Всього SpaceX має намір запустити близько 11 тисячі супутників.

До слова, 23 листопада, SpaceX перенесла запуск нової партії супутників Starlink.

SpaceX анонсувала програму забезпечення глобального доступу до інтернету Starlink у 2015 році. Вона передбачає запуск близько 12 тисяч супутників: 4425 апаратів на висоту від 1,1 до 1,3 тисячі кілометрів і 7518 на висоту від 335 до 346 кілометрів. Заявлена пропускна здатність системи складе один гігабіт на секунду на одного користувача.

Нагадаємо, у серпні в мережі з’явились перші результати тестів супутникового інтернету Starlink. У SpaceX обіцяли, що після повного запуску мережі швидкість інтернету досягатиме до 1 гігабайта на секунду із затримкою 25-35 мс. Експерти оцінювали, що супутниковий інтернет від Ілона Маска коштуватиме близько 100 доларів на місяць. Багато коментаторів зазначили, що зараз вони платять 150 доларів за тариф зі швидкістю 10 Мбіт/с (віддача – 1 Мбіт/с), тому вони з нетерпінням очікують на запуск Starlink.