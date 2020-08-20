SpaceX Ілона Маска залучила рекордні $1,9 млрд інвестицій

Тепер акціонерний капітал компанії Маска становить $46 млрд

Про це говориться в звіті компанії, поданому до Комісії з цінних паперів і бірж США.

Варто зазначити, що це найбільший на сьогодні раунд інвестування в SpaceX.

Тепер після вливання акціонерний капітал компанії Маска становить $46 млрд.

За даними Reuters, попит інвесторів посилюється завдяки розвитку супутникової платформи Starlink, яку розробляє SpaceX. До кінця року проєкт має забезпечити високошвидкісний інтернет в Канаді та США.

18 серпня SpaceX запустила одинадцяту партію супутників і тепер керує понад 600 супутниками на низькій навколоземній орбіті.

На початку серпня капсула Crew Dragon компанії із астронавтами НАСА завершила свою першу двомісячну місію на МКС. Це був перший приватний політ на космічну станцію.