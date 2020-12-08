SpaceX отримає майже $900 млн субсидій на супутниковий інтернет

Субсидії призначені для забезпечення доступом в інтернет жителів 35 американських штатів

Федеральна комісія зі зв'язку США (FCC) виділила компанії Ілона Маска SpaceX субсидію в розмірі $885,5 мільйонів на забезпечення американців доступом в інтернет шляхом розгортання на навколоземній орбіті мікросупутників Starlink. Про це повідомив телеканал CNBC у понеділок, 7 грудня.

За його даними, субсидії призначені для забезпечення доступом в інтернет жителів 35 штатів країни. Гроші будуть перераховуватися рівними щомісячними платежами протягом 10 років.

Відповідно до публікації, FCC планувала виділити десяткам різних компаній на ці цілі субсидії на загальну суму $16 млрд. Йдеться про забезпечення інтернетом жителів важкодоступних районів країни. У результаті було вирішено виділити близько $9,2 млрд, решта коштів будуть переведені У другу фазу програми федерального субсидування. Вона передбачає виділення $11,2 млрд на забезпечення інтернетом населення районів з частковим доступом в широкосмуговий інтернет.

Як відомо, супутникова мережа Starlink призначена для забезпечення доступу в інтернет шляхом розгортання на навколоземній орбіті великої кількості малих апаратів масою до 500 кг. За оцінкою SpaceX, запуск у цілому 11 тисяч супутників і введення їх в експлуатацію коштуватимуть $10 млрд.

Нагадаємо, що SpaceX вивела на орбіту ще 60 нових супутників Starlink.

Супутники Starlink призначені для забезпечення доступу в інтернет. Перша партія з 60 апаратів була виведена на орбіту у травні 2019 року. Всього SpaceX має намір запустити близько 11 тисячі супутників.

SpaceX анонсувала програму забезпечення глобального доступу до інтернету Starlink у 2015 році. Вона передбачає запуск близько 12 тисяч супутників: 4425 апаратів на висоту від 1,1 до 1,3 тисячі кілометрів і 7518 на висоту від 335 до 346 кілометрів. Заявлена пропускна здатність системи складе один гігабіт на секунду на одного користувача.