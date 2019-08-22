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    Імміграція до Британії впала до найнижчих показників із 2013 року

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    Імміграція до Британії впала до найнижчих показників із 2013 року

    21% британців мають негативне ставлення до мігрантів

    Лондонський офіс державної статистики опублікував останні дані щодо міграційних процесів за участю Великої Британії за останній фінансовий рік, який завершився в березні 2019 року. Про це пише інформаційне агентство Reuters.

    Так, протягом звітного періоду до країни приїхало 612 тисяч людей, а покинуло 385 тисяч. Як наслідок, чистий імміграційний приріст населення склав 226 тисяч осіб, що є найнижчим показником із 2013 року.

    Особливо зменшилася кількість громадян країн ЄС, які переїхали в Велику Британію – із 218 тисяч на кінець березня 2015 року до 59 тисяч на кінець березня цього року.

    Міграція із інших країн ЄС особливо посилилася після 2012 року на фоні кризи в єврозоні і швидшого оздоровлення британської економіки.

    Відповідно до даних опитувань громадської думки, які були опубліковані в червні 2019 року, 53% британців хотіли б зменшення потоку мігрантів і лише 13% збільшення. При цьому лише 21% громадян Великої Британії мають відверто негативне ставлення до мігрантів. 

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