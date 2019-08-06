«Імпічмент Зеленському». Суд пояснив, чому юні активісти, що влаштували пікет, не порушували закон скандал



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Володимир Зеленський під робочої поїздки до Львівської області. Фото пресслужби Офісу президента

Суд скасував покарання двом активістам з Рівного, які не попередили владу, що триматимуть плакати з написами «Імпічмент президенту»

Рівненський апеляційний суд визнав невинними активістів 16-річну Дар’ю Коцюрубу та 20-річного Романа Філюка, котрі без попередження місцевої влади, провели мітинг проти президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на постанови суду від 2 серпня.

Нагадаємо, що 13 червня Рівненський міський суд визнав винними Коцюрубу і Філюка за ч. 1 ст. 185-1 КУпАП («Порушення встановленого порядку організації або проведення мітингів, вуличних демонстрацій») і призначив їм покарання у вигляді попередження.

За матеріалами справи 25 травня активісти тримали на майдані Незалежності у Рівному плакати з написами «Імпічмент президента», «Не кумовство по-братськи», «Сказав, порушив, пішов».

Фото з відкритих джерел

Водночас поліція склала на обох мітингувальників протоколи про адміністративне правопорушення, пославшись на те, що вони попередньо не сповістили виконавчий комітет Рівненської міської ради про свою політичну акцію.

Апеляція вважає, що суд першої інстанції належним чином не з’ясував обставини та необхідні ознаки складу адмінправопорушення у діях Коцюруби і Філюка.

Зокрема, ще 19 квітня 2001 року Конституційний суд, досліджуючи визначення конкретних термінів завчасного сповіщення з урахуванням особливостей форм мирних зібрань, їх масовості, місця, часу проведення тощо, з’ясував, що це є предметом законодавчого регулювання. При цьому ані в протоколах про адміністративне правопорушення, ані в постанові суду першої інстанції немає посилань на нормативний акт, яким встановлено цей порядок.

Більше того, апеляційний суд навів у приклад рішення Європейського суду з прав людини по справі «Вєренцов проти України» від 11 квітня 2013 року, де сказано, що «за відсутності чіткого та передбачуваного порядку законодавства, що визначає правила проведення мирних демонстрацій, покарання заявника за порушення неіснуючого порядку було несумісним зі ст. 7 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод».

«Таким чином, Європейський суд з прав людини дійшов висновку про відсутність у національному законодавстві України порядку організації та проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, а тому притягнення громадян до адміністративної відповідальності за ст. 185-1 ч.1 КпАП України є порушенням ст. 7 Конвенції», - зазначено у постанові Рівненського апеляційного суду.

У суді Коцюруба і Філюк заявили, що скористався своїм конституційним правом на свободу мирних зібрань і, тим самим, висловили власну громадянську позицію.

На підставі сукупності доказів апеляція скасувала рішення суду проти двох активістів і закрила провадження у справі за відсутності події і складу адміністративного правопорушення.