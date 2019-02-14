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    Індія хоче закупити в РФ додатково 21 винищувач МіГ-29

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    <p>На сьогодні в ВПС Індії вже є 3 ескадрильї літаків МіГ-29</p> - Індія хоче закупити в РФ додатково 21 винищувач МіГ-29

    На сьогодні в ВПС Індії вже є 3 ескадрильї літаків МіГ-29

    Нью-Делі хоче підтримувати в бойовій готовності ВПС на фоні списання МіГ-21 та МіГ-27

    РФ і Індія ведуть активні переговори щодо закупівлі Нью-Делі до 21 винищувача МіГ-29. Вартість можливої угоди може скласти до 900 млн. доларів.

    Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ».

    До цього Індія закупляла винищувачі МіГ-29 в РФ в 1987-90 роках і в 1994 році. Всього було закуплено 79 літаків, які до кінця 2018 року були модернізовані до рівня МіГ-29UPG.

    На сьогодні Москва і Нью-Делі ведуть переговори щодо створення технічного центру по обслуговуванню літаків вже в Індії.

    Причиною додаткового інтересу Індії до МіГ-29 є необхідність підтримувати в боєготовності власні військово-повітряні сили на фоні списання винищувачів МіГ-21 та МіГ-27. На сьогодні в ВПС Індії вже є 3 ескадрильї літаків МіГ-29 – закупівля іще 21 машини цього типу дозволить створити четверту ескадрилью.

    До цього Індія поставила питання щодо отримання від РФ 18 комплектів винищувачів Су-30МКІ для подальшої їх збірки на своїй території.

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