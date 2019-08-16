Індія може закрити підприємство, що збирає російські винищувачі



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Щороку індійська компанія Hindustan Aeronautics Limited (HAL) виробляла до 12 винищувачів Су-30КМІ

Нью-Делі не подобається ціна кінцевого виробу і недостатній рівень локалізації

У березні 2020 року Індія може закрити підприємство, яке займається збиранням російського винищувача Су-30МКІ для потреб індійських військово-повітряних сил. До того часу має завершитися процес виробництва останніх законтрактованих 8 літаків Су-30МКІ. Це може призвести до закриття близько 400 компаній-субпідрядників, які для кожного винищувача створювали по 6 тисяч компонентів на загальну вартість в 12,5 млн. доларів. Про це пише ресурс Defense News.

Щороку індійська компанія Hindustan Aeronautics Limited (HAL) виробляла до 12 винищувачів Су-30КМІ по ліцензії від російської Об’єднаної авіабудівельної корпорації. Вартість одного такого винищувача складала 70,3 млн. доларів. Всього компанія НАL для потреб ВПС Індії створила 272 літаки відповідної моделі.

HAL звернулася до уряду Індії із пропозицією підписати угоду на створення іще 72 літаків Су-30МКІ на 5 млрд. доларів. Проте індійські ВПС готові замовити лише 18 винищувачів цієї моделі на заміну тих, які були втрачені до цього. Індійській владі не подобається ціна винищувача, який створюється по російській ліцензії в самій Індії.

Літаки, які безпосередньо закупляються в РФ, коштують лише по 41,15 млн. доларів. Окрім того Індії не подобається те, що виробництво Су-30КМІ не повністю локалізоване в країні – РФ постачає до 49% комплектуючих до кожного літака.