Індія та Пакистан відновили обстріли: є загиблі й поранені



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Сьогодні в результаті обстрілів між військовими загинули шестеро людей

Внаслідок відновлення обстрілів між Індією та Пакистаном у спірній провінції Кашмір у суботу загинуло принаймні шість цивільних людей. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на офіційних осіб Індії та Пакистану.

Ще шестеро цивільних поранено.

Нагадаємо, 28 лютого у зв'язку із загостренням відносин між Індією та Пакистаном у Делі скасували низку авіарейсів – щонайменше 14 українців не змогли вилетіти вчасно. 14 лютого в результаті теракту у контрольованій Індією частині Кашміру загинули щонайменше 40 поліцейських. Делі звинуватив у теракті Ісламабад.

27 лютого Пакистан заявив, що збив два літаки Військово-повітряних сил Індії, які вторглися в повітряний простір країни, і захопив індійського пілота. У Делі заявили, що літак повітряних сил Індії зазнав аварії в Кашмірі – загинули двоє пілотів і цивільний.

Посольство України в Індії закликало громадян України утриматися від подорожей в небезпечні індійські райони Джамму і Кашмір.