  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Два метри сходів: соцмережі шоковані реабілітаційним шпиталем для ветеранів війни (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Левко Стек: Я бачу збоку щось схоже на підйомник, але як показує українська практика, ці підйомники працюють один раз &ndash; у день відкриття - Два метри сходів: соцмережі шоковані реабілітаційним шпиталем для ветеранів війни (фото)
    Левко Стек: Я бачу збоку щось схоже на підйомник, але як показує українська практика, ці підйомники працюють один раз – у день відкриття
    Фото з сайту Донецької облдерадміністрації

    Людині з інвалідністю не просто буде потрапити у приміщення нового відділення фізичної та реабілітаційної медицини

    Вартість зведеного у межах «Великого будівництва» нового корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини для ветеранів війни у Святогірську Донецької області становить 175 мільйонів гривень. Водночас є велика проблема щодо доступності для людей з обмеженими фізичними можливостями. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Левко Стек, який розмістив фото закладу.

    «Очевидно, потреба в таких медзакладах зараз чимала, й економити тут не варто. Дивує інше: чому у відділенні, куди пацієнти будуть прибувати, щоб пройти фізичну реабілітацію, вхід збудували на висоті двох метрів? Хіба такі будівлі не мають бути максимально інклюзивними? Тобто, взагалі без східців?» – риторично запитує автор.

    Навіть перед заїздом на підйомник встановлена ще одна сходинка, зауважив Стек.

    13_820x360

    Навіть перед заїздом на підйомник встановлена ще одна сходинка

    «Я бачу збоку щось схоже на підйомник, але як показує українська практика, ці підйомники працюють один раз – у день відкриття. Не знаю чому так, але в Києві їх стоїть ціла купа і всі несправні. То в чому логіка, якщо будівлю зводять з нуля, а не пристосовують вже готове приміщення під нові потреби?» – дивується він.

    Ще один вхід до реабілітаційного відділення

    Ще один вхід до реабілітаційного відділення

    Нагадаємо, будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини на 180 ліжок на території «Обласного госпіталю для ветеранів війни м. Святогірська» добігає кінця. Одним із пріоритетних напрямків діяльності закладу стане реабілітація учасників АТО/ООС. У відділенні працюватимуть реабілітологи, масажисти та психоаналітики.

    Зауважимо, що на для відділення фізичної та реабілітаційної медицини вже закупили медичного та технологічного обладнання на загальну суму 34,2 млн грн.

    Читайте також:
    Теги: війна ветеран Міністерство у справах ветеранів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Два метри сходів: соцмережі шоковані реабілітаційним шпиталем для ветеранів війни (фото)