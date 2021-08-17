Два метри сходів: соцмережі шоковані реабілітаційним шпиталем для ветеранів війни (фото)

Левко Стек: Я бачу збоку щось схоже на підйомник, але як показує українська практика, ці підйомники працюють один раз – у день відкриття

Людині з інвалідністю не просто буде потрапити у приміщення нового відділення фізичної та реабілітаційної медицини

Вартість зведеного у межах «Великого будівництва» нового корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини для ветеранів війни у Святогірську Донецької області становить 175 мільйонів гривень. Водночас є велика проблема щодо доступності для людей з обмеженими фізичними можливостями. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Левко Стек, який розмістив фото закладу.

«Очевидно, потреба в таких медзакладах зараз чимала, й економити тут не варто. Дивує інше: чому у відділенні, куди пацієнти будуть прибувати, щоб пройти фізичну реабілітацію, вхід збудували на висоті двох метрів? Хіба такі будівлі не мають бути максимально інклюзивними? Тобто, взагалі без східців?» – риторично запитує автор.

Навіть перед заїздом на підйомник встановлена ще одна сходинка, зауважив Стек.

Навіть перед заїздом на підйомник встановлена ще одна сходинка

«Я бачу збоку щось схоже на підйомник, але як показує українська практика, ці підйомники працюють один раз – у день відкриття. Не знаю чому так, але в Києві їх стоїть ціла купа і всі несправні. То в чому логіка, якщо будівлю зводять з нуля, а не пристосовують вже готове приміщення під нові потреби?» – дивується він.

Ще один вхід до реабілітаційного відділення

Нагадаємо, будівництво корпусу відділення фізичної та реабілітаційної медицини на 180 ліжок на території «Обласного госпіталю для ветеранів війни м. Святогірська» добігає кінця. Одним із пріоритетних напрямків діяльності закладу стане реабілітація учасників АТО/ООС. У відділенні працюватимуть реабілітологи, масажисти та психоаналітики.

Зауважимо, що на для відділення фізичної та реабілітаційної медицини вже закупили медичного та технологічного обладнання на загальну суму 34,2 млн грн.

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