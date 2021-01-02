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    Мінсоцполітики оприлюднило розмір надбавки на догляд за людьми, у яких інвалідність – з дитинства

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    Станом на 1 січня 2020 року, в Україні налічувалося 2,7 мільйона людей, що мають інвалідність - Мінсоцполітики оприлюднило розмір надбавки на догляд за людьми, у яких інвалідність – з дитинства
    Станом на 1 січня 2020 року, в Україні налічувалося 2,7 мільйона людей, що мають інвалідність

    Розмір надбавки збільшеється вдвічі, – Лазебна

    В Україні цього року збільшуються вдвічі надбавки на догляд за людьми, в яких інвалідність – з дитинства. Про це розповіла міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв’ю Радіо Свобода.

    «Для людей з інвалідністю, особливо там, де є люди з інвалідністю із дитинства, у нас вже в 2021 році суттєво підвищуються надбавки на догляд – удвічі. Якщо, наприклад, сьогодні надбавка на догляд категорії А, а це дуже складні люди з інвалідністю, 1300 гривень, то буде 2600. Ми вдвічі підвищуємо надбавки за догляд. Ці люди будуть підтримані іншими соціальними програмами», – повідомила Лазебна.

    За словами міністра, загалом очікується перегляд соціальних виплат людям з інвалідністю в Україні.

    За даними Мінсоцполітики, станом на 1 січня 2020 року, в Україні налічувалося 2,7 мільйона людей, що мають інвалідність (222,3 тис. осіб з I групою інвалідності, 900,8 тис. осіб з II групою інвалідності, 1416,0 тис. осіб з III групою інвалідності та 163,9 тис. дітей з інвалідністю).

    Нагадаємо, керівник Мінсоцполітики повідомила, скільки людей отримують пенсії в ОРДЛО.

    Теги: міністр гроші ОРДЛО Марина Лазебна
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