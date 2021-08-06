Змінено порядок нарахування страхового стажу працівників. Рішення Мінсоцполітики

Уряд запровадив додаткові механізми підтримки працівників, які доглядають за дитиною з інвалідністю у період відпустки без збереження зарплати

Уряд прийняв рішення щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за особу, яка одержує надбавку на догляд, перебуваючи у відпустці без збереження заробітної плати після досягнення дитиною трьох років (внесено зміни до Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2011 № 178). Тобто такий період буде зараховано до страхового стажу працівника. Про це пише Пенсійний кур’єр у Facebook.

Рішення ініційоване Мінсоцполітики з метою підвищення соціального захисту батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які, перебуваючи у трудових відносинах, фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною, хворою на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, за дитиною, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідності, у період відпустки без збереження заробітної плати.

Довідково

Трудовим законодавством гарантується надання особам за необхідності відпустки без збереження заробітної плати, але не більше ніж до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку.

Перебування особи у відпустці без збереження заробітної плати після досягнення дитиною з інвалідністю трьох років не зараховувалося до страхового стажу у зв’язку з несплатою внесків ні роботодавцем, з яким особа перебуває в трудових відносинах, ні органами соціального захисту, які виплачують надбавку на догляд.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що скасування введеної навесні 2020 року норми, яка дозволила збільшити на 50% соціальні нормативи на послуги ЖКГ для українських споживачів, не призведе до скорочення числа субсидій та їх отримувачів. При цьому у разі чергового сплеску захворюваності коронавірусом Мінсоцполітики знову збільшить нормативи наполовину від стандартного рівня.

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