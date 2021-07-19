Посвідчення учасника бойових дій з’явиться у «Дії»

У додатку «Дія» будуть доступні посвідчення всіх категорій, якими опікується Міністерство у справах ветеранів

Посвідчення УБД у «Дії» з’являться після запуску державного реєстру ветеранів

Міністерство у справах ветеранів у жовтні 2021 року перенесе посвідчення учасника бойових дій у додаток «Дія». Про це повідомляє пресслужба відомства.

Як повідомив заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Володимир Левчук, посвідчення УБД у «Дії» з’являться після запуску державного реєстру ветеранів. При цьому в додатку будуть доступні посвідчення всіх категорій, якими опікується міністерство.

Наразі Мінветеранів розробляє концепцію і пропрацьовує реалізацію пільгового електронного квитка, який буде реалізований за допомогою сервісу «Дія».

Крім того, за словами Левчука, відомство працює над запуском онлайн платформи підтримки ветеранської підприємницької ініціативи G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives). Ця платформа надасть ветеранам рівні можливості, незалежно від географії проживання, для започаткування власного бізнесу.

«Ми хочемо об’єднати низку онлайн платформ, які наразі створені, щоб максимально розширити аудиторію для доступу до цих сервісів. Тут будуть зібрані всі інструменти державної підтримки і тому числі й в регіонах, а також від міжнародних організацій», — зазначив Левчук.

До слова, раніше МОЗ роз’яснило, як виправити помилки в ковід-сертифікатах. Щеплені від Covid-19 українці зможуть отримати через додаток «Дія» сертифікати про вакцинацію.