Міністерка Лапутіна поскаржилась на ЗМІ, які створюють поганий образ ветеранам

Міністерка Лапутіна: Наші медіа створюють образ ветерана як того, кого водій викидає з маршрутки

Очільниця Мінветеранів покладає на медіа відповідальність за «створення у суспільстві негативного образу ветеранів» і визнає, що головна соціальна і психологічна робота міністерства з ветеранами ще попереду. Про це Юлія Лапутіна розповіла в інтерв’ю РБК-Україна.

«Поки не вдається подолати повністю усталені бюрократичні практики, але ми розуміємо, що пріоритетність в державі ветеранської політики існує. Це підтверджує керівництво держави на рівні президента, прем'єр-міністра країни, і нам це додає натхнення. Ми зараз якраз розробляємо стратегію міністерства на найближчі роки», – наголосила вона.

Лапутіна визнає: в Україні система психологічної реабілітації досі залишається пострадянською, хоча з початку війни дуже багато волонтерів-психологів, лікарів-психіатрів і не лише долучилися до допомоги, а й відпрацювали свої, унікальні методики

«До речі, ветеран – це той, хто прийшов, коли війна закінчилася. В Україні ж, на жаль, ми маємо ситуацію, коли російська агресія не припиняється. І тому будь-який воїн, який став на захист країни, має розуміти, що він завжди буде захисником», – підкреслила чиновниця.

На думку очільниці Мінветеранів, «у медіа створюється негативний образ захисників, ЗМІ не хочуть брати позитивні речі».

«У нас ветерани – значною мірою ті, хто повернувся до мирного життя, розпочав власну справу, сам бере на роботу ветеранів, є активним громадянином, який створює відповідні проекти для молоді тощо, промотує українські цінності в суспільстві. Ветеран – це захисник, це гордість. А у нас медіа створюють образ ветерана як того, кого водій викидає з маршрутки», – переконана вона.

Лапутіна вважає, що Україні варто вивчити та імплементувати найсучасніші практики медичної і психологічної реабілітації ветеранів і найкраще для цього підходить досвід США.

«У США аналог Мінветеранів за бюджетом другий після Пентагону. У них ще з часів війни у В'єтнамі багато ветеранів, і вони стикнулися з тим, що медична і психологічна реабілітація – одні з найважливіших кроків, щоб повернути людину до мирного життя. Майже кожний штат має сучасні реабілітаційні центри, є програми, за якими ветерани отримують допомогу. Ми хочемо цей досвід вивчити та імплементувати найсучасніші практики», – сказала Юлія Лапутіна.

Раніше стало відомо, що Міністерство у справах ветеранів у жовтні 2021 року перенесе посвідчення учасника бойових дій у додаток «Дія».

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