Виїзне засідання скасовано. РНБО збереться у Києві

Раніше Данілов анонсував засідання Ради нацбезпеки у Сумах

Рада національної безпеки та оборони змінила плани щодо місця проведення зборів. Вони відбудуться у Києві, хоча раніше анонсували виїзне засідання. Про це журналістів поінформував секретар РНБО Олексій Данілов.

На запитання, де 16 липня матиме місце засідання РНБО, Данілов сказав: «У Києві».

Раніше Данілов повідомляв, що 16 липня відбудеться перше виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України. Його планували провести в Сумах. Проте згодом секретар РНБО заявив, що проведення виїзного засідання РНБО 16 липня саме в Сумах під питанням.

Так, Данілов зазначав, що на засіданні 16 липня хочуть розглянути питання запровадження нових санкцій, питання національної безпеки та питання, що стосуються надр.

Днями Зеленський оновив склад військового кабінету РНБО. Глава держави додав до нього двох віцепрем'єрів, заступників голови Офісу президента і секретаря Ради.

Раніше повідомляли, що РНБО України не включатиме до реєстру олігархів жодного прізвища з числа осіб, яких потенційно розглядає в статусі олігархів, у разі, якщо вони добровільно відмовляться від своїх активів. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.