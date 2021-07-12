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    Арахамія розповів, коли Рада розгляне закон про олігархів

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    Арахамія заявив, що Рада розгляне законопроєкт про олігархів у вересні - Арахамія розповів, коли Рада розгляне закон про олігархів
    Арахамія заявив, що Рада розгляне законопроєкт про олігархів у вересні
    Фото з відкритих джерел

    Рада розгляне в другому читанні законопроект про деолігархізацію у вересні

    Верховна Рада розгляне в другому читанні президентський законопроєкт про деолігархізацію восени. Про це заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, інформує «Інтерфакс-Україна».

    «Останній термін подання поправок цього четверга і потім верстати таблицю (порівняльну - ред.). Там багато поправок і це займе більше тижня. Тобто Верховна Рада фактично вже йтиме у відпустку і вже у вересні буде питання другого читання», – сказав Арахамія на брифінгу після засідання фракції.

    До слова, депутатка Сюмар пояснила, чому закон про олігархів – «найбільша корупційна схема».

    Зазначимо, Верховна Рада 1 липня проголосувала у першому читанні за проєкт закону президента про олігархів. Відповідне рішення підтримали 275 нардепів, проти виступили 39 обранці, утрималися – 19, не голосували – вісім депутатів. Жодного голосу за закон не дали ОПЗЖ, «Європейська солідарність», «Батьківщина» та «Голос».

    Під час обговорення закону лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко розсмішила колег з парламенту.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на початку червня подав у Раду закон про олігархів. Проєкт закону «Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)» значитися як невідкладний.

    Закон визначає так званих олігархів як осіб, що мають значний вплив у господарському, політичному житті України, а також контролюють основні сегменти медійного простору.

    Тим часом, обрані в Італії депутати Європейського парламенту, які досі не були помічені в увазі до українських питань, виступили проти так званого «антиолігархічного» урядового законопроєкта.

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    Теги: Кабмін Верховна Рада олігархи Давид Арахамія
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    Арахамія розповів, коли Рада розгляне закон про олігархів