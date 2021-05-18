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    Інвестиції в музейну справу впливають на зростання іноземного турпотоку – Ткаченко

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    Інвестиції в музейну справу впливають на зростання іноземного турпотоку – Ткаченко
    Фото з відкритих джерел

    Ткаченко зазначив, що музеї – обов’язковий пункт для підвищення туристичного потоку

    Інвестиції в музейну справу мають прямий вплив на збільшення туристичного потоку в Україну. Про це написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у привітанні з Міжнародним днем музеїв у Телеграмі.

    «Пізнавати світ найкраще з достовірних джерел. Інтернет, звичайно, значно спрощує нашу допитливість. Але жодна стаття так не закарбується в пам’яті, як справжні зберігачі світової спадщини – музеї. Вони вміщують у собі різноманітні грані світового мистецтва, історії, архітектури, національних художніх промислів. І найголовніше, завдяки ним відчуваєш той самий «ефект присутності» і приналежності до подій минулого. Або ж долучаєшся до споглядання неосяжного теперішнього, моделюючи майбутнє», – написав Ткаченко.

    Він зазначив, що Україна має багату спадщину, тут народжувалися і проживали видатні митці, писалася світова історія з пам’ятними та визначними датами, велася запекла боротьба за незалежність і визнання. «Оцінити її реальний обсяг майже неможливо. Так як і знати кожну історичну деталь з кожного куточку Землі. Саме музеї дають змогу глибше поринути і зрозуміти світ», – додав міністр.

    Ткаченко зазначив, що музеї – обов’язковий пункт для підвищення туристичного потоку, тому інвестиції в музейну справу мають прямий вплив на збільшення кількості закордонних відвідувачів нашої країни.

    «Показувати і ділитися є чим: виставки оновлюються регулярно, інсталяції також. Тому крокуємо до переосмислення: відвідування музеїв має переходити у постійне дозвілля. З Міжнародним днем музеїв. Всіх музеологів, дослідників, мистецтвознавців, екскурсоводів, реставраторів, зберігачів, поціновувачів та небайдужих до музейної справи зі святом», – написав Ткаченко.

    У світі 18 травня відзначають Міжнародний день музеїв. День заснований на ХІ Генеральній конференції Міжнародної ради музеїв (ІСОМ) і відзначається з 1978 року. Цьогорічна тема Міжнародного дня музеїв – «Майбутнє музеїв: відновлення та переосмислення».

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    Теги: міністр інвестиції музеї Олександр Ткаченко
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    Інвестиції в музейну справу впливають на зростання іноземного турпотоку – Ткаченко