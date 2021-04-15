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    У Вінницькому музеї моделей транспорту відкриють виставку автомобілів із культових кінострічок

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    Водночас виставку не планують обмежувати лише автомобілями з американських фільмів, а доповнять експозицію автівками з радянського кіно - У Вінницькому музеї моделей транспорту відкриють виставку автомобілів із культових кінострічок
    Водночас виставку не планують обмежувати лише автомобілями з американських фільмів, а доповнять експозицію автівками з радянського кіно
    Фото mistonadbugom.com.ua

    В експозиції будуть копії автомобілів Batmobiles, спорткари з блокбастерів «Форсаж», «Назад в майбутнє»

    Після пом'якшення карантинних обмежень у Вінницькому музеї моделей транспорту відкриють виставку автомобілів з відомих кінофільмів. Про це повідомляє радіо «Місто над Бугом».

    За словами директора музею Володмира Вдовиченка, в експозиції будуть копії автомобілів Batmobiles, спорткари з блокбастерів «Форсаж», «Назад в майбутнє» та інші. Водночас виставку не планують обмежувати лише автомобілями з американських фільмів, а доповнять експозицію автівками з радянського кіно, таких як «Королева бензоколонки», «Міміно».

    «Вдалось знайти серію американської фірми Jada, які пов'язані з фільмами, які дуже відомі молоді – «Бетмен», «Форсаж», «Назад у майбутнє». У новому залі буде розміщено кілька таких шаф. Одна вже майже готова, а другу будемо наповнювати автомобілями з відомих старих фільмів, які були зняті 20-30 років тому», – розповів Вдовиченко.

    Нагадаємо, в обласному краєзнавчому музеї Вінниці відкрилася виставка з історії вінницького футболу.

    В експозиції , яка охоплює історію вінницького футболу від 1911 до 2021 рр., представлено близько 300 оригінальних експонатів.

    Теги: кіно Вінниця музей автомобіль виставка місто
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