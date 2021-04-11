Музеї Ватикану відчиняють для туристів

Обов’язковими залишаються попередній запис, пунктуальність, захисна маска та дотримання дистанції

У перший понеділок травня, 3 травня, якщо не надійдуть додаткові розпорядження, двері Ватиканських музеїв знову відчиняться для відвідувачів.

Про це повідомляє VaticanNews.

Як зазначається, Ватиканські музеї планують відкрити після вже третього періоду закриття, спричиненого пандемією коронавірусної інфекції.

Туристи та віряни також матимуть змогу відвідати Ватиканські сади.

На офіційному сайті музеїв детально описані строгі правила безпеки, яких відвідувачі повинні ретельно дотримуватися, першим з яких є обов’язковий попередній запис на тому ж сайті. В ситуації, що склалася, скасовано додаткову оплату за цю послугу, що становила 4 євро й за звичайних обставин дозволяла відвідувачам оглянути експозицію без стояння у чергах до квиткових кас.

Наступним кроком, якого вимагається від відвідувачів, є пунктуальність. Прибуття у відповідних часових проміжках є гарантією запобігання скупченню людей. При вході обов’язковим є вимірювання температури тіла, й у випадку, якщо вона становитиме 37,5°C або більше, вхід не дозволятиметься. Обов’язковими є носіння правильно одягненої захисної маски та дотримання дистанції один метр між відвідувачами.