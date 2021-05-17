Він не в Києві. Оксана Забужко розповіла про найкращий музей в Україні

«У Луцьку є музеї світового класу: повірте людині, яка об’їздила понад 50 країн», – Забужко

Українська письменниця Оксана Забужко похвалила два музеї, які розташовані в Луцьку. За її словами, Музей сучасного українського мистецтва Корсаків є найкращим в Україні. Про це відома українка розповіла під час презентації літературної резиденції «Місто натхнення», пише Район.Луцьк.

Так, Забужко розповіла, що справді рада за рідне місто, адже колись, приїжджаючи сюди, вона відчувала ауру знеосіблення і знецінення міста, а тепер воно справляє «вау»-враження.

«Варто пишатися тим, що у вас, у невеликому місті, є аж два абсолютно світового, повірте на слово людині, яка об’їздила понад 50 країн світу, класу музеї. Це Музей волинської ікони й Музей сучасного українського мистецтва Корсаків», – висловилася вона.

«Скидаю капелюха. Умили Київ, умили Пінчука (PinchukArtCentre, міжнародний центр сучасного мистецтва, – ред.). Найкращий в Україні музей сучасного мистецтва розташований у Луцьку. Справді, можна ставати на повен зріст і кричати: «Приїжджайте до нас, дивіться, що тут є». Не замком єдиним, не географією, не лісовопісенною романтикою єдиними, хоча це також дуже важливо», – сказала Забужко.

Письменниця зауважила також, що проведення літературної резиденції – прекрасна ідея.

Нагадаємо, в Луцьку проходить перша літературна резиденція «Місто натхнення». Культурну атракцію приурочили 150-річному ювілею Лесі Українки. Заходи відбуватимуться з 17 травня до 20 червня. Місія Луцької літературної резиденції полягає в популяризації міста як мистецького осередку, а також привабливої туристичної локації.

Музей сучасного українського мистецтва Корсаків пропонує новий формат інтелектуального дозвілля. Загальна площа першої черги музейного комплексу становить близько 5 000 кв. м і містить низку виставкових залів. Площа постійної експозиції займає 3000 кв. м. У музеї представлено роботи понад 100 видатних митців (більш як 800 арт-об’єктів). Живопис, графіка, скульптура, інсталяція, відеоарт – тут зібрана колекція творів мистецтва найкращих українських авторів ХХ- ХХІ століття.

Музей волинської ікони відкритий у серпні 1993 року. Гордість колекції – Холмська Чудотворна ікона Божої Матері, унікальна пам’ятка візантійського мистецтва ХІ-ХІІ ст. Окрім неї, тут представлено понад 1,5 тисячі пам’яток сакрального мистецтва, зокрема понад 600 ікон XVI-XIX ст.

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