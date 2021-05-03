Зеленський із дружиною потрапили в конфуз у музеї гуцульського побуту (фото)

Користувачі соцмереж відреагували на світлину з музею Кумлика низкою вїдливих коментарів

Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною відвідали Музей гуцульського побуту, етнографії та музичних інструментів імені Романа Кумлика в смт Верховина Івано-Франківської області. Користувачів соцмереж обурило, що родина Зеленських не зняла взуття у приватному музеї так, як це зробила донька Романа Кумлика Наталія.

«Другий поверх будинку музею Романа Кумлика у Верховині, у центрі – Наталя Кумлик, дочка Романа Кумлика, місцевий дільничний лікар і за сумісництвом екскурсовод. Взуття знімається на першому поверсі в передпокої. Усе, що ви повинні знати про це фото», – написав Konstantin Ulyanov на своїй сторінці в мережі Facebook.

Господиня без взуття, а Зеленські в кросівках

Користувачі соцмереж відреагували на світлину низкою вїдливих коментарів.

«А раптом там шкарпетки діряві, і вони стидаються? Але найімовірніше бояться, щоб хтось отруйні кнопки під постілками не розсипав», «Така неповага до господині музею», А де маска?» тощо – такі коментарі лишили під фото.

Нагадаємо, Зеленський у своєму великодньому привітанні заявив, що під час пандемії зустрічати Великдень вдома – прояв турботи й любові. Попри це, у мережі з’явилися фото Зеленського з дружиною 1 травня в Карпатах.

Раніше стало відомо, що Юлія Мендель залишає посаду прессекретарки Зеленського. Соцмережі активно відреагували на цю новину. Зокрема вони пропонують Зеленському взяти собі у спікери проросійського нардепа Іллю Киву, який нещодавно захистив дисертацію, або його не менш скандального колегу з фракції «Слуга народу» Миколу Тищенка.