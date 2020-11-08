Збиття літака МАУ: Єнін розповів, від чого залежать подальші переговори з Іраном

Наразі немає визначеної нової дати переговорів із Тегераном

Подальші переговори з Іраном залежатимуть від того, яку інформацію передасть іранська сторона. Наразі немає визначеної нової дати переговорів із Тегераном.

Про це Радіо Свобода заявив заступник міністра закордонних справ України, керівник української групи перемовників з Іраном щодо катастрофи українського літака Євген Єнін.

«На сьогоднішній день ми ще не узгодили точні дати переговорів, значною мірою це залежатиме як від виконання сторонами домовленостей, досягнутих під час попереднього раунду переговорів, так і від ситуації з пандемією Covid-19. Безумовно, ми чекаємо виконання іранською стороною своїх обіцянок – направлення інформації. Це напряму впливатиме на ту субстанцію, яку ми можемо мати під час наступного раунду переговорів. Якщо ми побачимо, що поки що немає про що говорити, то, мабуть, є більш доцільним почекати, поки всі сторони виконають дані ними зобов’язання. Переговорний процес, який ми проводимо з іранською стороною, він не торкається жодним чином не стосується технічного рослідування, відповідно до дадатку 13 Чиказької конвенції, так само кримінальне розслідування і взаємодія органів досудового розслідування прокуратур наших держав є абсолютно паралельними процесами», – сказав Єнін.

Він повідомив, що 6 листопада відбулося чергове засідання Ради IKAO (Міжнародної організації цивільної авіації – ред.) і представник України взяв участь у ньому і навіть мав можливість у ньому виступити, попри те, що Україна не є членом Ради IKAO.

«Українська сторона вчергове наголосила, що нашою метою є встановлення справедливості, тобто це забезпечення об’єктивного, неупередженого розслідування як технічного, так і кримінального, за результатами якого всі винні мають бути притягнуті до відповідальності, а також усунення причин, що спричинили трагедію, і забезпечення гідного рівня компенсації. Ми з нетерпінням чекаємо на інформацію, яку пообіцяв нам надати Іран у рамках переговорного процесу, а також завершення технічного розслідування саме в об’єктивний і неупереджений спосіб. Наразі відповідна інформація ані до Міністерства закордонних справ, ані до Офісу генерального прокурора з іранської сторони не надходила», – додав Євген Єнін.

Він розповів про ініціативу канадської сторони щодо проведення форуму «Безпечніше небо», який планується провести 8-9 грудня цього року в режимі онайн, і Україна, за його словами, планує взяти участь у роботі цього форуму.

«Ми, безумовно, маємо певні здобутки за результатами двох раундів переговорів з іранською стороною, але подальший успіх, безумовно, значною мірою залежатиме від наявності політичної волі Ірану. Тим часом ми продовжуємо координувати зусилля всіх потерпілих держав – це Швеція, Великобританія, Канада, Афганістан і Україна – з метою з’ясування всіх обставин трагедії та недопущення повторення подібних інцидентів у майбутньому», – зазначив заступник міністра закордонних справ.

Нагадаємо, що в Ірані завершились переговори у справі катастрофи літака МАУ.

Раніше МЗС оприлюднило інформацію з «чорних скриньок» збитого літака МАУ.

Також повідомлялось, що у Франції фахівці успішно завершили розшифровку даних обидвох «чорних скриньок» збитого у січні над Тегераном літака МАУ.

Нагадаємо, 20 липня у Франції успішно завантажили дані з «чорного ящика» збитого літака МАУ; у розшифровці бортових самописців приймають участь і українські фахівці.

8 січня 2020 року після зльоту з аеропорту Тегерана ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців – двоє пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Також серед загиблих – громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Великої Британії.

13 червня уряд Ірану направив офіційний запит до Бюро з розслідування авіакатастроф (BEA) Франції. Вони просили допомогти з розшифровкою «чорних скриньок» літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», який був збитий у січні цього року під Тегераном.

Влада Франції та Ірану підписали угоду про технічне співробітництво з цього питання 4 липня.