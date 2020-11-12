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    Події в Україні

    Іран приховує дані шести підозрюваних у катастрофі МАУ – прокурор

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    На переговорах в Тегерані ми домовилися, що іранська сторона надасть всі відповіді на наші запити, - зазначив Мамедов - Іран приховує дані шести підозрюваних у катастрофі МАУ – прокурор
    На переговорах в Тегерані ми домовилися, що іранська сторона надасть всі відповіді на наші запити, - зазначив Мамедов

    Тегеран категорично не приймає нашу кваліфікацію жорсткості звинувачення у справі про збиття літака МАУ в Ірані – Офіс генпрокурора

    Заступник генерального прокурора України Гюндус Мамедов поділився деталями про затримання шести підозрюваних в результаті розслідування військової прокуратури Ірану. В інтервʼю «Цензор.НЕТ» чиновник зазначив, що іранська сторона ретельно замовчує цю інформацію щодо шести винуватців.

    «Ще в січні ми просили надати копії процесуальних документів для підтвердження провини. Відповіді немає досі. Цілеспрямовано замовчуються дані про підозрюваних, їх анкетні дані, повноваження і обов'язки, міра причетності і рівень відповідальності кожного. А я нагадаю, що міжнародне право зобов'язує кожну державу надавати якнайповнішу інформацію один одному в рамках кримінального провадження», – зазначив прокурор.

    Мамедов додав, що згідно з офіційною відповіддю, іранська сторона розслідує факт ненавмисного вбивства.

    «Але без встановлення всіх обставин ми не можемо оцінити об'єктивність слідства. І я змушений констатувати, що більшою мірою ми рухаємося окремо. Тегеран категорично не сприймає нашу кваліфікацію, вони неодноразово говорили, що це дуже жорстке звинувачення. Як неодноразово особисто я пояснював, що без відповідей на наші запитання для встановлення всіх деталей події, ми не маємо права згідно із законом виключати можливий характер скоєння умисного злочину в такій ситуації. Для іншої кваліфікації потрібні вагомі підстави і факти», – сказав чиновник.

    Крім того, прокурор наголосив, що українські слідчі так і не змогли їх допитати, військова прокуратура Ірану посилається на державну таємницю.

    «Але я вважаю, що факт позбавлення життя шляхом застосування військової техніки проти 176 невинних осіб, серед яких крім іранців також громадяни України, Канади, Європейського Союзу, Афганістану не може бути державною військовою таємницею. Але є і певний прогрес. У всякому разі, мені хочеться в це вірити. На переговорах в Тегерані ми домовилися, що іранська сторона надасть всі відповіді на наші запити. Згідно з домовленостями, ми вже повинні були отримати цю інформацію. Розраховую на те, що ці документи вже готові і поки їх відсутність, це лише бюрократичні моменти», – зазначив Мамедов.

    Нагадаємо, що на світанку 8 січня 2020 року сталась найбільша авіакатастрофа в історії української авіації. Після вильоту з аеропорту у Тегерані зазнав аварії Boeing 737 авіакомпанії МАУ. Новий лайнер, якому виповнилось лише три роки, виконував рейс PS752 Тегеран-Київ. У результаті трагедії загинули 176 громадян з семи країн, в тому числі 11 українців.

    Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак.  Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

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    Теги: прокуратура Іран авіакатастрофа лайнер літак Boeing документи чиновник МАУ розслідування військова прокуратура
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