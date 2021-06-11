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    Ірина Геращенко прокоментувала фото з Медведчуком

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    Геращенко розповіла про те, як займалася питанням звільнення полонених - Ірина Геращенко прокоментувала фото з Медведчуком
    Геращенко розповіла про те, як займалася питанням звільнення полонених
    Фото з відкритих джерел

    На думку нардепки, канал 1+1 скотився до рівня ОРТ

    Нардепка Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook розповіла, що їй заборонений в’їзд до Росії та розбила вщент маніпуляції каналу 1+1.

    «Я чекаю заручників на борту президентського літака, яким маємо забрати бранців( зараз це називають піаром). І спустилася з трапу обняти пана Юрія. Вже тоді він був смертельно хворий, я пишаюся тим, що нашій команді вдалося вирвати його з тюрми», підкреслила Ірина Геращенко.

    На претензію щодо фото, яке демонструвалося у студії 1+1 Антоном Геращенком, нардепка відповіла, що це класичні стандарти та маніпуляції цього телеканалу.

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    Ірина Геращенко прокоментувала фото з Медведчуком

    «1+1 мало чим відрізняється від ОРТ. Так, я спілкувалася з токсичними людьми в Мінську, аби звільняти наших. Але за своїми моральними якостями вони мало відрізняються від тих, хто вчора були в студії Плюсів», висловилася пані Геращенко.

    Вона додала, що після того, як дрон 1+1 почав літати над її будинком, нардепка зареклася не ходити на цей канал. «Але тема заручників наскільки чутлива і важлива для країни, що я, попри розуміння всіх маніпуляцій цієї програми, пішла. Захистити роботу великої команди людей, яка за п’ять років звільнила більше 3000 українців. Подякувати в прямому ефірі всім, хто пережив полон. Говорити про їх соціальний захист», наголосила Ірина Геращенко.

    Жінка підкреслила, що це був її останній похід в студію 1+1. «Цей канал вже двічі вибачався перед українцями за брехню і маніпуляції. Перед Віктором Ющенком за «ваша дружина американка». Перед Майданом. Я мала честь працювати з лідером опозиції Віктором Ющенком, коли Плюси жили за темниками Медведчука. Безмежно шаную Віктора Андрійовича та пані Катерину, які вистояли після всього бруду», написала Геращенко.

    Депутатка підкреслила, що тоді команді Ющенка вдалося вистояти серед брехні та виграти президентські вибори. «А Плюси сьогодні скотилися в 2002-2004», – акцентувала увагу Ірина Геращенко.

    «Отже, вчора на ефірі мені дорікнули звільненням заручників, роботою в гуманітарній групі ТКГ, де був Медведчук, роботою з проукраїнськими президентами Ющенком і Порошенком , перебуванням в « Європейській Солідарності» і … футболкою «Героям Слава!» Її може носити лише Зеленський. Як і зустрічати заручників. Якщо це робимо ми це гра і піар. Як це витримала? Я пам’ятала, через що пройшли і що витримали дружини і мами заручників. І самі заручники. Бо всі п'ять років була з ними на контакті і жила їх звільненням», – висловилася Ірина Геращенко, підкресливши, що в студії не було нікого від влади, хто обізнаний у цій темі.

    Додамо, що нещодавно до студії програми «Право на владу» на каналі «1+1» 25 березня принесли двері будівлі Офісу президента, які було пошкоджено під час протестів 20 березня.

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    Теги: Ірина Геращенко українці обмін полоненими
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    Ірина Геращенко прокоментувала фото з Медведчуком