Ірина Геращенко прокоментувала фото з Медведчуком

На думку нардепки, канал 1+1 скотився до рівня ОРТ

Нардепка Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook розповіла, що їй заборонений в’їзд до Росії та розбила вщент маніпуляції каналу 1+1.

«Я чекаю заручників на борту президентського літака, яким маємо забрати бранців( зараз це називають піаром). І спустилася з трапу обняти пана Юрія. Вже тоді він був смертельно хворий, я пишаюся тим, що нашій команді вдалося вирвати його з тюрми», – підкреслила Ірина Геращенко.

На претензію щодо фото, яке демонструвалося у студії 1+1 Антоном Геращенком, нардепка відповіла, що це класичні стандарти та маніпуляції цього телеканалу.

«1+1 мало чим відрізняється від ОРТ. Так, я спілкувалася з токсичними людьми в Мінську, аби звільняти наших. Але за своїми моральними якостями вони мало відрізняються від тих, хто вчора були в студії Плюсів», – висловилася пані Геращенко.

Вона додала, що після того, як дрон 1+1 почав літати над її будинком, нардепка зареклася не ходити на цей канал. «Але тема заручників наскільки чутлива і важлива для країни, що я, попри розуміння всіх маніпуляцій цієї програми, пішла. Захистити роботу великої команди людей, яка за п’ять років звільнила більше 3000 українців. Подякувати в прямому ефірі всім, хто пережив полон. Говорити про їх соціальний захист», – наголосила Ірина Геращенко.

Жінка підкреслила, що це був її останній похід в студію 1+1. «Цей канал вже двічі вибачався перед українцями за брехню і маніпуляції. Перед Віктором Ющенком за «ваша дружина американка». Перед Майданом. Я мала честь працювати з лідером опозиції Віктором Ющенком, коли Плюси жили за темниками Медведчука. Безмежно шаную Віктора Андрійовича та пані Катерину, які вистояли після всього бруду», – написала Геращенко.

Депутатка підкреслила, що тоді команді Ющенка вдалося вистояти серед брехні та виграти президентські вибори. «А Плюси сьогодні скотилися в 2002-2004», – акцентувала увагу Ірина Геращенко.

«Отже, вчора на ефірі мені дорікнули звільненням заручників, роботою в гуманітарній групі ТКГ, де був Медведчук, роботою з проукраїнськими президентами Ющенком і Порошенком , перебуванням в « Європейській Солідарності» і … футболкою «Героям Слава!» Її може носити лише Зеленський. Як і зустрічати заручників. Якщо це робимо ми – це гра і піар. Як це витримала? Я пам’ятала, через що пройшли і що витримали дружини і мами заручників. І самі заручники. Бо всі п'ять років була з ними на контакті і жила їх звільненням», – висловилася Ірина Геращенко, підкресливши, що в студії не було нікого від влади, хто обізнаний у цій темі.

Додамо, що нещодавно до студії програми «Право на владу» на каналі «1+1» 25 березня принесли двері будівлі Офісу президента, які було пошкоджено під час протестів 20 березня.

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