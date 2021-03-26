До студії «1+1» притягли двері з Офісу президента. Мосейчук назвала їх «жертвою протесту»

На день народження Стерненка активісти розмалювали двері Офісу президента

До студії програми «Право на владу» на каналі «1+1» 25 березня принесли двері будівлі Офісу президента, які було пошкоджено під час протестів 20 березня.

Ведуча Наталія Мосейчук заявила, що це «жертва протестів, і слава богу, це жертва не жива». «Мені вартувало великих зусиль притягти сюди цей атрибут – атрибут протестів. Це двері з Офісу президента, двері з Банкової. Я б не сказала, що це – символ протестів, які сталися в суботу. Я б сказала, що це – жертва протестів. І слава богу, що це жертва не жива. Але отак ми будемо, крізь бите скло, дивитися на ці події й думати, чи здатні ми домовитися й чути одне одного», – сказала Мосейчук

У токшоу брали участь видавець, ветеран АТО Владислав Стафійчук (Влад Сорд), якого затримали на акції протесту під ОПУ й котрий перебуває під домашнім арештом, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич, волонтер Роман Сініцин, нардеп від «Слуги народу» Микита Потураєв, нардеп від «Європейської солідарності» Микола Княжицький та інші.

«Я радий, що в минулу суботу не постраждало нічого, крім вікон, дверей, які ви зараз тут показуєте, і фасадів. Вікна, двері будуть замінені, фасади вже відмиті, а кров і кістки залишилися цілі – як у провокаторів, так і в поліцейських», – сказав Геращенко.

Нагадаємо, у суботу, в день народження Сергія Стерненка, його прихильники зібралися на Банковій з вимогою відпустити засудженого до семи років увʼязнення активіста на волю. Ввечері акція переросла в масові заворушення. Протестувальники почали застосовувати димові шашки, петарди та фаєри та кидати фарбою в будівлю Офісу президента, розписувати фарбою стіни й двері.

Поліція затримала одного з учасників акції на Банковій. Затриманий – ветеран АТО, ексбоєць 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Владислав Стафійчук (Сорд). Поліція називає його «одним із найбільш агресивних» учасників акції. Йому оголосили підозру в «хуліганстві з використанням зброї». Сорд прокоментував відео, на якому нібито він бʼє вікно у будівлі Офісу президента.

23 березня стало відомо, що правоохоронці вручили підозру Сергію Філімонову – організатору акції на підтримку Сергія Стерненка.

Слідчі поліції розпочали ще одне кримінальне провадження: дії правопорушників кваліфіковані як умисне знищення або пошкодження майна. Також правоохоронці погодили підозри ще кільком активним учасникам.

В Офісі президента заявили, що пошкодження будівлі Офісу президента внаслідок мітингу оцінюються приблизно у два мільйони гривень. При цьому журналісти вияснили, що київські клінінгові компанії готові були відмити будинок за суму в 50 тис. гривень.