Ветеран АТО розповів, як його захопили у полон бойовики

Щодня бойовики піддавали військовополоненого тортурам

Ветеран АТО, колишній військовополонений Іван Дєєв розповів, як готувався його обмін. Боєць зазначив, що протягом 1,5 року щодня бойовики піддавали його тортурам. Про це Дєєв повідомив у ефірі ток-шоу «Право на владу».

«Коли я сидів в підвалах МВД, колишнього СБУ. Там вони (тортури) кожного дня були», – розповів військовополонений.

Зокрема на питання журналістик Наталії Мосейчук, чи відомо Дєєву як відбувався обмін полоненими, він відповів: «Не було списків, не було нічого. За пів року до обміну приїхали ОБСЄ і сказали, що нас включили в список. Бойовики казали ще в 2017 році, що нас уже підготували для обміну. Обмін пройшов і вони сказали, що нас не взяли. Потім сказали, що у 2018 році уже буде. Потім в 2019-му. Нам цього не пояснювали, не розповідали. Я весь час сидів в одиночній камері. Там не було такого, щоб хтось комусь щось казав.

Військовий також розповів, яке отримав завдання. «Останнім завданням було ліквідувати «міністра народної міліції». Завдання було успішним, але через три години взяли мого напарника, майора, через те, що здали з нашої сторони. Зради в нас багато. Просто зателефонували і сказали, де він перебуває, яка квартира і все», – повідомив він.

Тим часом, прокурори Департаменту щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора повідомили про підозру двом громадянам України у жорстокому поводженні з військовополоненими та порушенні законів і звичаїв війни.