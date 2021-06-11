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    Ексзаступник секретаря РНБО: на обміні полоненими заробляють немалі гроші

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    Колишній заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергій Кривонос - Ексзаступник секретаря РНБО: на обміні полоненими заробляють немалі гроші
    Колишній заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергій Кривонос

    За звільнення одного з українських бійців начебто просили 10 тисяч доларів

    Колишній заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергій Кривонос, якого нещодавно звільнили з лав Збройних сил України, заявив, що на обміні полоненими заробляють чималі гроші.

    Про це йшлося 10 червня під час ефіру ток-шоу «Право на владу».

    «На цьому (обміні полоненими, – ред.) заробляють гроші – і немалі гроші – і представники й цієї сторони, і тієї сторони. Якби можна було запросити родичів, кого вже міняли, вони б назвали конкретно, хто казав, які гроші вимагали, хто платив. Бо деякі не платили. Дружині Івана (ветерана АТО Івана Дєева, – ред.) також пропонували: «Дай гроші – поміняємо», – сказав генерал Кривонос.

    Мовляв, з українського боку просили 10 тисяч доларів за повернення полоненого за три дні.

    У відповідь на цю заяву ведуча попросила главу СБУ Івана Баканова звернути увагу на цей факт.

    «Очевидно, хтось на цій схемі сидить і з нашого боку, і з того боку. Негідників на війні вистачає. Будь ласка, це ваша справа – розбирайтеся», – підкреслила журналістка.

    Зазначимо, під час цього ж ефіру нардепка від «Євросолідарності», уповноважена президента з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій і Луганській областях (2014-2019 роки) Ірина Геращенко розповіла, як бойовики ґвалтували полонених.

    «Це дуже важливо. Має кожен відповісти. За катування, за знущання. В амністію, якщо ми зараз говоримо про перехідне правосуддя, яке буде голосувати парламент, мають не потрапити ті, хто були причетні. Коли ми забирали людей без рук, коли ми забирали людей без геніталій – це не може прощатися», – наголосила Геращенко.

    Зазначимо, бойовики проти віддати Україні чотирьох жінок-полонених.

    Також на днях Леонід Кравчук закликав окупантів звільнити чотирьох тяжкохворих українців.

    Теги: бойовики на Донбасі СБУ гроші полон обмін полоненими Сергій Кривонос
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    Ексзаступник секретаря РНБО: на обміні полоненими заробляють немалі гроші