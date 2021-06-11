«Це – скотство»: Геращенко та Мосейчук посперечались в прямому ефірі

Ірина Геращенко заявила, що журналісти «1+1» не висвітлюють інформації про військових та полонених. На це ведуча Наталія Мосейчук зауважила, що це – брехня

Під час обговорення «плівок Медведчука» депутатка та ведуча емоційно перейшли на тему полонених

Депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко під час обговорення скандалу через «плівки Медведчука» посперечалась із ведучою ток-шоу «Право на владу» Наталією Мосейчук.

Так, Геращенко заявила, що журналісти телеканалу «1+1» не висвітлюють інформації про українських військових та полонених, яких утримують окупанти. На це ведуча програми Наталія Мосейчук зауважила, що це – брехня, оскільки випуски новин регулярно починаються із інформації з фронту.

«Я повністю підтримую вашу позицію щодо Медведчука. Наскільки ми знаємо, він є співвласником телеканалу «1+1». Тут правильні прозвучали речі відносно квартир військовослужбовцям, яких звільнили, але вони залишаються сьогодні без соціальних пакетів. Давайте 25% зарплат всіх співробітників каналу «1+1» за місяць ми перерахуємо на закупівлю квартир, наприклад, Івану Дєєву та Ігорю Козловському. Я віддам всю свою зарплату за місяць. Давайте купимо ці квартири. Порошенко кільком військовослужбовцям квартири купив. Давайте зробимо разом щось хороше для кількох військових. І списки вам віддам», – сказала Ірина Геращенко.

Наталія Мосейчук відповіла: «Списки я візьму, пані Ірино. А те, що ви зараз пропонуєте, і те, на чому ви спекулюєте, це називається скотство».

«230 українців і кримських татар утримуються сьогодні у тюрмах окупованого Донбасу, 109 українців і кримських татар утримуються сьогодні у Криму і Російській Федерації. Я думаю, що скотство – спекулювати на їх життях і цим не займатися. Списки – і давайте ми разом цим займемося», – парирувала депутатка.

Далі вона знову назвала «скотством» спекуляції на звільненні полонених.

«Пані Ірино, мені завжди роблять зауваження, коли я говорю гострі речі. І коли я кажу слово «брешете»... Мені дуже часто роблять зауваження за слово «брешете». Але в даному випадку ви навіть не обманюєте, пані Ірино, ви брешете», – заявила Мосейчук.

Зазначимо, під час цього ж ефіру Геращенко розповіла, як бойовики ґвалтували полонених.