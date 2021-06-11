«Полонені мінялися пачками»: командир полку «Азов» дав коментар (відео)

Куратор батальйону «Кривбас» згадав, що обміни полоненими у 2014−2015 роках часто відбувались неформально, у СБУ був власний обмінний фонд

На Донбасі обміни полоненими під час російсько-української війни відбувалися регулярно, доки у процес не втрутився Віктор Медведчук та інші політики, які почали робити піар на цьому питанні. Про це розповів 10 червня в ефірі програми «Право на владу» перший командир полку «Азов», лідер партії «Національний корпус» Андрій Білецький.

«Було все просто, поки одна сторона, українська, не зрозуміла, що на цьому можна робити гарну картинку, а інша сторона, на превеликий жаль, зрозуміла, що якщо комусь потрібна гарна картинка, то ми можемо цією історією торгувати. І от тоді стало насправді складно працювати. І Зеленський зараз йде абсолютно по ваших слідах. Поки нікому не впали полонені, вони мінялись пачками», – розповів Білецький.

Куратор батальйону «Кривбас» Микола Колесник розповів, що обміни полоненими у 2014−2015 роках часто відбувались неформально, у СБУ був власний обмінний фонд. Далі гору взяла політика, вважає Колесник. В списки на обмін стали потрапляти ворожі агенти, кримінальники та зрадники.

Колесник згадав про обмін брата колишнього міністра уряду Арсена Яценюка. Президент Петро Порошенко, за його словами, курував обмін брата міністра. Віталій Швайка, представник уряду так званої ЛНР, виявився братом тодішнього міністра аграрної політики України. Його окупанти посадили за те, що той обікрав бюджет «республіки». Швайку вставили в обмін наприкінці 2017 року.

Додамо, що Колишній заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Сергій Кривонос, якого нещодавно звільнили з лав Збройних сил України, заявив, що на обміні полоненими заробляють чималі гроші.