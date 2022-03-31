Іржава зброя, радянські каски: Донецькі студенти розповіли, як воювали під Харковом

Російські військовополонені, яких мобілізували із донецьких вишів, на пресконференції розповіли, як вони несли військову службу на Харківщині, і заявили, що вважають себе українцями

Російські окупанти мобілізували студентів у окупованому Донецьку, відправивши їх на територію Харківської області

Про це полонені військовослужбовці російської армії, мобілізовані з вишів окупованого Донецька, розповіли на пресконференції в «Укрінформі».

За словами студентів, жодної медкомісії в ОРДЛО не проводилося, один із мобілізованих мав проблеми з серцем, але йому сказали «Нічого страшного» і забрали до війська.

Полонені заявили, що не знали, куди їх везуть. «Ми думали, що поїдемо в Росію на військові навчання».

За словами мобілізованих студентів, зброю їм показали лише в поїзді. До того ж зброя була застаріла та іржава, як і обмундирування: «Ремені були з радянськими знаменами, каски – часів Другої світової війни».

Хлопці розповіли, що їх везли на територію Росії в таких умовах, коли в купе було по 11-12 осіб, а на усіх видавався один сухпайок на добу: «За чутками, троє мобілізованих в дорозі померли, їхні трупи зняли з поїзда».

Військовослужбовці-студенти розповіли, що вони воювали на території Харківської області – зокрема, вони перебували у селах Весела та Вільхівці.

«Ніяких умов нам не створили, їжа була два рази на день – супи без м’яса, черствий хліб, який більше тижня роздавали»,в – заявили полонені. Води на території, яку займав їхній підрозділ, не було взагалі, довелося самотужки шукати колодязь.

Щодо власне військових дій, мобілізовані студенти розповіли, що мали контролювати в’їзд-виїзд із села, записуючи усіх в зошит, а коли буде наступ ЗСУ – мали давати сигнал ракетами. З автомата частина військовослужбовці стріляла усього один раз, під час тренування.

25 березня на чергуванні частину із учасників пресконференції взяли у полон.

Відповідаючи на питання журналістів про те, ким вони себе вважають – українцями чи росіянами, більшість заявила, що вони є українцями. «Принаймні, росіянами точно не вважаємо», – пояснив один із мобілізованих в ОРДЛО.

Нагадаємо, що це не перший брифінг російських військовополонених. Так, полонені військовослужбовці російської армії ще 9 березня дали у Києві брифінг де розповіли про те, як вони потрапили на війну в Україну. Вони повідомили, що одними із перших здалися у полон, вранці 24 лютого. Також вони висловили каяття перед українським народом.

Пізніше,14 березня, відбувся ще один брифінг, військовополонених солдат-строковиків Росії.