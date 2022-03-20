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    Події в Україні

    Рашисти оголосили в ОРДЛО чергову мобілізацію, забирають навіть дідусів

    Чергова мобілізація почалася на тимчасово окупованій території Донеччини - Рашисти оголосили в ОРДЛО чергову мобілізацію, забирають навіть дідусів
    Чергова мобілізація почалася на тимчасово окупованій території Донеччини

    Рашистам треба поповнення «гарматного м’яса»

    На тимчасово окупованій території Донецької області російські куратори оголосили чергову хвилю мобілізації. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

    Нове «гарматне м’ясо» набирають для поповнення 1-го армійського корпусу.

    «Граничний вік відмобілізованих піднято до 65 років», - інформує Генштаб ЗСУ.

    Зазначається, що подібне очікується і на тимчасово окупованій території Луганської області з огляду на те, що з зони дії 2-го армійського корпусу до населених пунктів Луганськ, Сорокіне та Довжанське щодня прибувають вантажні автомобілі, заповнені тілами солдат.

    «До Луганської обласної лікарні щодня прибувають рефрижератори з вантажем «200». Це тіла солдат 2-го армійського корпусу, який має значні втрати. Біля райвиконкомів вишикувались черги родичів загиблих за довідками по смерть», - повідомляє Генштаб ЗСУ.

    Як відомо, окупанти використовують мобілізованих з ОРДЛО як гарматне м’ясо для виявлення вогневих позицій Збройних сил.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти оголосили в ОРДЛО чергову мобілізацію, забирають навіть дідусів