«Ми зайшли, як військові злочинці». Російські полонені дали пресконференцію у Києві

Росіяни повідомили, як вони втратили БМП, натрапили на село та здалися у полон

Полонені військовослужбовці російської армії дали у Києві брифінг, де розповіли про те, як вони потрапили на війну в Україну. Вони повідомили, що одними із перших здалися у полон, вранці 24 лютого. Також вони висловили каяття перед українським народом.

«Сказати те, що хотів вибачитися перед ними (українцями. – ред.), те що ми зайшли на їх територію, як військові злочинці. Тому що наша влада сказала, те що тут потрібно врятувати мирне населення», – сказав один з полонених, Рассказов Володимир.

Також він звернувся до решти військових, громадян РФ із закликом кидати зброю, залишати дислокації, тому що тут мирне населення, яке не хоче війни.

Решта полонених також попросили прощення перед українцями за те, що вони прийшли вбивати наш народ. Сказавши, що вони – військові злочинці.

Відзначимо, що багато хто з цих військовополонених – бійці 15-ї окремої мотострілецької Олександрійської бригади збройних сил Росії. Бригада брала участь у захопленні Криму в 2014 році і окупації окремих районів Луганської області, а також у злочинній операції в Сирії.

Нагадаємо, 2 березня також троє полонених офіцерів МВС Росії визнали, що виконували злочини в Україні. Про це вони заявили на прессконференції у столиці України. За їхніми словами, злочинний наказ їм дало командування, а воно отримало його від президента РФ Путіна.