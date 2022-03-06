Окупанти готують провокації з використанням примусово мобілізованих жителів ОРДЛО

До Криму прибув ешелон з мобілізованими мешканцями ОРДЛО

На півдні України можливі провокації з використанням прихильників «руского міра»

За даними Центру протидії дезінформації при РНБО України, Кремль знову планує провокації з використанням примусово мобілізованих жителів ОРДЛО.

«Ймовірно, до Криму вчора прибув ешелон з особовим складом 131 стрілецького полку першого армійського корпусу, мобілізованого на ТОТ Донецької і Луганської областей. Найближчим часом окупанти планують використати їх для провокацій у південних регіонах України», - йдеться в повідомленні Центру.

Відомо, що підрозділи мають вкрай низьку мотивацію, адже їх примусово мобілізували в ОРДЛО.

Також їх можуть використовувати для провокацій, видаючи за місцевих, адже агресор навіть обстрілами мирних не може переконати українців стати на свій бік.

Зазначається, що Міністерство оборони України неодноразово попереджало: на Сході країни ворог масово кидає прихильників «руского міра», яких навіть пораненими переміщують на лінію вогню як «гарматне м’ясо».

Також відомо, що особовий склад 6 окремого мотострілецького полку наляканий та деморалізований, шукає шляхи дезертирства.

Раніше повідомлялося, що Кремль готує провокації з обстрілом мирних кварталів своїх міст, що розташовані біля кордону з Україною.

Серед важливих на цю годину рішень, які допоможуть нашій Україні перемогти Путіна, є те, що країни НАТО отримали «зелене світло» на постачання винищувачів до України. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США дали «зелене світло» країнам НАТО, якщо вони вирішать надавати Україні бойові літаки.

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