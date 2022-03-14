  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У Києві проходить брифінг військовополонених солдат Росії (наживо)

    У Києві проходить брифінг військовополонених солдат Росії (наживо)
    фото: скріншот

    Брифінг відбувається в Ukraine Media Center

    Сьогодні, 14 березня, в Києві відбувається брифінг військовополонених солдат-строковиків Росії.

    На заході присутні лише акредитовані журналісти, які отримали дозвіл на роботу в Міноборони. Брифінг відбувається в Ukraine Media Center.

    Нагадаємо, полонені військовослужбовці російської армії 9 береня дали у Києві брифінг, де розповіли про те, як вони потрапили на війну в Україну. Вони повідомили, що одними із перших здалися у полон, вранці 24 лютого. Також вони висловили каяття перед українським народом.

    Віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що російських військовополонених або обмінюватимуть, або вони нестимуть покарання в Україні.

    Як повідомлялося, російські полонені можуть бути залучені до відновлення економіки України.

    Теги: Київ війна полон військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві проходить брифінг військовополонених солдат Росії (наживо)