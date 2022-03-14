У Києві проходить брифінг військовополонених солдат Росії (наживо)

Брифінг відбувається в Ukraine Media Center

Сьогодні, 14 березня, в Києві відбувається брифінг військовополонених солдат-строковиків Росії.

На заході присутні лише акредитовані журналісти, які отримали дозвіл на роботу в Міноборони. Брифінг відбувається в Ukraine Media Center.

Нагадаємо, полонені військовослужбовці російської армії 9 береня дали у Києві брифінг, де розповіли про те, як вони потрапили на війну в Україну. Вони повідомили, що одними із перших здалися у полон, вранці 24 лютого. Також вони висловили каяття перед українським народом.

Віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що російських військовополонених або обмінюватимуть, або вони нестимуть покарання в Україні.

Як повідомлялося, російські полонені можуть бути залучені до відновлення економіки України.