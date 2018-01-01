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    Іспанія може продовжити пряме правління в Каталонії

    Мадрид готовий піти на такий крок в разі переобрання Карлеса Пучдемона
    В понеділок очільник іспанського уряду Маріано Рахой виступив із заявою щодо майбутнього обрання нового очільника Каталонії після виборів до регіонального парламенту в грудні 2017 року. За його словами Мадрид і далі буде продовжувати пряме правління в регіоні, яке було запроваджено восени минулого року на фоні спроб проголосити незалежність, якщо
    • Сьогодні, 14:59
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    Маріано Рахой прокоментував майбутні вибори у Каталонії
    Маріано Рахой прокоментував майбутні вибори у Каталонії

    Мадрид готовий піти на такий крок в разі переобрання Карлеса Пучдемона

    В понеділок очільник іспанського уряду Маріано Рахой виступив із заявою щодо майбутнього обрання нового очільника Каталонії після виборів до регіонального парламенту в грудні 2017 року.

    За його словами Мадрид і далі буде продовжувати пряме правління в регіоні, яке було запроваджено восени минулого року на фоні спроб проголосити незалежність, якщо буде Карлеса Пудчемона буде переобрано главою Каталонії. Колишній очільник північно-східного автономного регіону Іспанії знаходиться в вигнанні в Брюсселі. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

    За словами Маріано Рахоя обрання людини, яка знаходиться в вигнанні в Брюсселі главою Каталонії, було б абсурдом. На його думку це суперечило б здоровому глузду. 

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