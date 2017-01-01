Італія збільшить квоту для України на транспортні перевезення

Італія заохочує українських перевізників до використання більш екологічного рухомого складу стандартів «Євро-3» та «Євро-5»

Збільшення квоти дозволів для України на транспортне перевезення залежатиме від нашої спроможності бути в екологічному та технологічному світовому тренді. Про це на своїй сторінці у «Фейсбук» повідомив посол України в Італії Євген Перелигін. Зокрема, він зазначив, що з року в рік італійські партнери, усвідомлюючи зростання обсягів



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Італія заохочує українських перевізників до використання більш екологічного рухомого складу стандартів «Євро-3» та «Євро-5»

Збільшення квоти дозволів для України на транспортне перевезення залежатиме від нашої спроможності бути в екологічному та технологічному світовому тренді.

Про це на своїй сторінці у «Фейсбук» повідомив посол України в Італії Євген Перелигін.

Зокрема, він зазначив, що з року в рік італійські партнери, усвідомлюючи зростання обсягів торгівлі та потреб транспортного сполучення між нашими країнами, збільшують квоту для України.

«Так, якщо у 2015 р. квота становила 15 000, то вже у 2018 р - 18 000 дозволів. Примітно, що Італія заохочує українських перевізників до використання більш екологічного рухомого складу стандартів «Євро-3» та «Євро-5», а також налагодження сучасних комбінованих маршрутів типу «авто-залізниця». Саме на такий тип перевезень Італія виділила цільову квоту на 2018 р. – 4000 додаткових дозволів», - йдеться у повідомленні.