Із 1 червня посвідка на проживання в Україні буде видаватися у формі ID-карти
- Сьогодні, 19:33
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Уряд затвердив новий зразок бланка посвідки на постійне проживання та порядок її оформлення і видачі
В Україні з 1 червня посвідка на постійне проживання буде видаватися у формі ID-картки. Про це повідомляє «Урядовий портал».
«Уряд затвердив новий зразок бланка посвідки на постійне проживання та порядок її оформлення і видачі. Постанова прийнята на виконання вимог Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" з метою запровадження оформлення і видачі іноземцям та особам без громадянства посвідки на постійне проживання у формі картки, що містить безконтактний електронний носій», - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що посвідка на постійне проживання, що не містить безконтактного електронного носія, оформлена та видана на підставі документів, поданих до 1 червня 2018 р., є чинною протягом строку, на який її було видано.
Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів заборонив оформляти паспорт громадянина України у формі книжки. Відповідну постанову «Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 p.»