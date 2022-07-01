Із 1 липня розмитнення авто знову платне: які новації чекають водіїв

На автовласників чекають зміни з липня

Тепер розмитнити авто можна в «Дії»

Із 1 липня на українців чекає ряд змін. Зокрема, вони торкнуться автовласників: розмитнення авто знову стане платним, а розмір автострахування зросте. Це дозволить зменшити розмір дефіциту держбюджету.

Платне розмитнення авто

Платити доведеться ПДВ та акциз (електрокари можна буде ввезти безкоштовно).

Саму процедуру розмитнення при цьому спрощено, її можна буде пройти за допомогою застосунку «Дія».

Як розмитнити авто в «Дії»:

введіть VIN-код авто і система автоматично підрахує, скільки потрібно заплатити власнику машини;

розмір платежу буде формуватися відповідно до характеристик автомобіля: обсяг, тип і потужність двигуна, вік автомобіля та його ексклюзивність;

після розмитнення в «Дії» можна буде і зареєструвати авто;

на подання документів потрібно не більше п’яти хвилин.

«Це одна з найважливіших антикорупційних реформ у митній галузі. Завдяки цифровізації всіх процесів ми усуваємо можливість маніпулювати ціною авто при розмитненні», – пояснив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Подорожчання автострахування

Ще одна важлива новація – з 1 липня збільшиться розмір страхових виплат з обов'язкового страхування цивільної відповідальності (ОСЦПВ). Водночас збільшиться і вартість такої страховки (очікується подорожчання на 10-20%).

Як зміниться розмір виплат: