В Україні запрацював новий сервіс для пошуку пального

VSU bot – один із найоперативніших каналів отримання інформації від АЗС та водіїв

Водійський сервіс VSU bot вже працює

Українська IT-компания (команда розробників сервісів Gravitec.net та Piar.io) створила новий супершвидкий та зручний спосіб пошуку пального, що об'єднує переваги усіх раніше створених сервісів!

Це Telegram-бот «VSU Водійський сервіс України», що збирає інформацію не тільки від АЗС, а й від автомобілістів, а також за запитом користувача моніторить наявність пального та сповіщає його про всі оновлення. До того ж, VSU bot веде Telegram-канал у всіх містах України з можливістю коментування.

Як це працює?

Користувач, який шукає пальне, вносить дані для постійного моніторингу (тип пального, свою локацію), і щойно з'являється інформація щодо запиту, бот надсилає сповіщення. Користувач має змогу додатково перевірити отриману інформацію за відгуками в Telegram-каналі.

VSU bot працює і в інший бік – автомобілісти, які очікують в черзі на заправці, вносять інформацію про наявність пального до боту за допомогою простого інтерфейсу. Місто, заправка та її адреса визначаються автоматично. Користувачу достатньо обрати зі списку тип пального, його ціну та довжину черги. Бот опрацьовує інформацію та додає її до Telegram-каналу, де користувачі в реальному часі можуть додавати коментарі до опублікованого повідомлення.

Як користуватись ботом?

Щоб розпочати моніторинг пального:

перейдіть за посиланням – https://t.me/DriverServiceUABot

натисніть кнопку «Моніторинг»

керуйтесь підказками бота

Дивиться відео-інструкцію:

Щоб повідомити про наявність пального на АЗС:

перейдіть за посиланням – https://t.me/DriverServiceUABot

натисніть кнопку «Повідомити про пальне»

керуйтесь підказками бота

Дивиться відео-інструкцію:

Які результати роботи сервіса?

Лише за перші два дні роботи бот надіслав понад 5 593 повідомлень користувачам у Києві:

1 367 повідомлень про те, що в черзі менше 10 автомобілів;

2 543 повідомлень про появу А-95 бензину;

1 804 повідомлень про появу дизельного пального;

1 246 повідомлень про появу газу.

Які переваги?

Зручний інтерфейс для пошуку, що дозволяє заощаджувати час та ресурс пристрою користувача.

Автоматичне та моментальне отримання інформації щодо пального відповідно до запиту і можливість перевірити його актуальність у Telegram-каналі.

Не потрібно власноруч шукати наявність пального на мапі та завантажувати багато інформації, як і читати довгі списки коментарів у Telegram-чатах/каналах за окремими містами.

VSU bot – один із найоперативніших каналів отримання агрегованої інформації від АЗС та водіїв. До боту щохвилини додаються дані, отримані від АЗС, про зміни щодо наявності пального.

За словами розробників, у найближчі тижні функціональність сервісу буде значно розширено. Так, наприклад, будуть додані персональні фільтри за окремими ділянками міста (на основі geo-позиціонування), а також підписка на оновлення даних щодо конкретних АЗС. Буде надана можливість додавати дані про ті АЗС, яких немає в базі бота.

З’явиться інформація щодо статусу «пальне закінчилось», а також багато іншого, що допоможе водіям якомога швидше та простіше знаходити потрібне пальне за своїми власними параметрами.

Почати моніторити пальне можна за цим посиланням.