Економічний форум у Давосі перенесли на наступне літо



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Форум перенесли на пів року через коронавірус

Всесвітній економічний форум вирішив перенести щорічні збори 2021 року в Давосі з січня на початок наступного літа.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Рішення ухвалювалося нелегко, оскільки світовим лідерам необхідно зібратися разом, щоб розробити спільний шлях відновлення і сформувати «велике перезавантаження» в епоху після Covid-19. Проте, згідно з рекомендаціями експертів, у січні ми не зможемо зробити це безпечно», - зазначається в релізі.

Згідно з ним, детальну інформацію про дати та місце перенесених щорічних зборів у 2021 році буде розіслано, тільки-но організатори переконаються, що виконано всі умови, щоб гарантувати здоров'я і безпеку учасників.

У повідомленні також зазначається, що протягом тижня ВЕФ проведе в цифровому форматі «Давоські діалоги» високого рівня, на яких ключові світові лідери поділяться своїми поглядами на стан справ у світі у 2021 році.

Цього року Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі тривав із 21 до 24 січня.

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