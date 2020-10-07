Нардепи внесли понад 5 тисяч правок до проєкту бюджету-2021



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Депутати зможуть зібратися 20 жовтня на засідання Ради для розгляду бюджету-2021 у першому читанні

До законопроєкту про державний бюджет на 2021 рік депутати Верховної Ради внесли понад п'ять тисяч поправок. Бюджетний комітет парламенту розглядатиме їх наступного тижня.

Про це заявила заступниця голови фракції партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу «Прямий».

«Наступного тижня бюджетний комітет буде розглядати ретельно поправки (до проєкту держбюджету на 2021 рік, - ред.). Подано близько п'яти тисяч правок до бюджету», - розповіла нардеп.

Вона зазначила, що у разі необхідності бюджетний комітет працюватиме у режимі відеоконференції.

На думку Кравчук, депутати зможуть зібратися 20 жовтня на засідання Ради для розгляду бюджету-2021 у першому читанні.

За її словами, зараз у парламенті хворіють 22 народні депутати.

«Зараз хворіє, наскільки я пам'ятаю, 22 народні депутати загалом у Верховній Раді і в нашій фракції - дев'ять. На жаль, вчора ще додався ще один позитивний тест в одного з моїх колег», - додала парламентар.